Wann kann ich meine Kfz-Versicherung wechseln?

Die Laufzeit deines Vertrages erfährst du aus den Vertragsbedingungen. Tatsächlich endet die Mehrzahl der Kfz-Versicherungsverträge am 31. Dezember eines Jahres. Unter Einhaltung der einmonatigen Kündigungsfrist müssen Wechselwillige ihren Vertrag also bis spätestens 30. November kündigen. Wir haben ein paar Fälle für dich zusammengetragen, in denen Versicherte ein Sonderkündigungsrecht haben.

Nach einem Fahrzeugwechsel

Bei einem Fahrzeugwechsel musst du deinen alten Vertrag nicht auf den neuen Wagen übertragen. Meldest du das alte Auto ab, gilt das automatisch als Kündigung für den bestehenden Vertrag. Verkaufst du das versicherte Fahrzeug, geht die Kfz-Versicherung automatisch auf den Käufer über. Dieser kann dann innerhalb eines Monats außerordentlich kündigen. Der Gesetzgeber stellt so sicher, dass es nicht zu einer Unterbrechung des Versicherungsschutzes kommt. Auf jeden Fall muss aber der Kfz-Versicherer über den Verkauf des Fahrzeugs informiert werden.

Nach einer Beitragserhöhung

Bildrechte: IMAGO Erhöht die Versicherung während der Vertragslaufzeit den Beitrag, kannst du innerhalb eines Monats kündigen. Die Frist läuft ab Eingang der schriftlichen Mitteilung über die Beitragserhöhung. Prämien steigen in der Regel, wenn Fahrzeug- oder Regionalklasse hochgestuft werden. Eine höhere Regionalklasse wird festgelegt, wenn es für ein Fahrzeug im Zulassungsbereich steigende Schadensmeldungen gibt.

Nach einer Schadensregulierung

Nach einem Schadensfall können sowohl Versicherungsnehmer als auch Versicherung kündigen. Kündigst du, bekommst du bereits gezahlte Beiträge nicht zurückerstattet. Kündigt die Versicherung, müssen dir geleistete Vorauszahlungen vom Versicherer rückerstattet werden.

Nach Änderung der Vertragsbedingungen

Ändert der Versicherer die Vertragsbedingungen, steht dir ein Sonderkündigungsrecht innerhalb eines Monat zu. Das gilt auch, wenn die Änderungen der Vertragsbedingungen einer Gesetzesänderung geschuldet sind.

Wie kündige ich meinen Vertrag?

Am besten kündigst du schriftlich per Einschreiben mit Rückschein. So kannst du jederzeit nachweisen, dass die Kündigung fristgerecht eingegangen ist. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Kündigung per Fax an den Versicherer zu senden. Dabei sollte die Sendebestätigung unbedingt aufgehoben werden. Beachte dabei, dass die Kündigung zum Stichtag bei der Versicherung eingegangen sein muss. Du kannst auch per E-Mail kündigen, allerdings solltest du dann darauf achten, die Kündigung mit der bei der Versicherung hinterlegten E-Mail-Adresse zu senden, damit dir die Kündigung zugeordnet werden kann. In der Nachricht solltest du außerdem die Vertragsnummer und eine Adresse angeben. Weil du beweisen können musst, dass die E-Mail angekommen ist, solltest du eine Lesebestätigung anfordern und gegebenenfalls bei der Versicherung noch einmal nachfragen, wenn sie die Kündigung nicht in der von dir gesetzten Frist bestätigt.



Große Versicherungs-Vergleichsportale bieten online Musterkündigungen an, mit denen du nichts vergessen kannst. Wichtig: Vor der Kündigung sollte der neue Vertrag abgeschlossen sein, denn eine durchgängige Versicherung des Fahrzeuges ist Pflicht.

Wie finde ich eine neue, günstigere Versicherung?

Bildrechte: IMAGO Am einfachsten lassen sich gute und günstige Versicherungstarife in Online-Vergleichsportalen wie verivox.de oder check24.de recherchieren. Achte darauf, immer die Ergebnisse mehrerer Portale zu vergleichen, da kein Portal alle Versicherungen listet. Überlege dir vorher, wie umfangreich dein Versicherungsschutz sein soll. Einige günstige Versicherungen wie die Hannoversche oder Huk24 tauchen in den Portalen gar nicht auf. Deren Preise solltest du dir aber auch ansehen.

Die Haftpflicht ist gesetzlich vorgeschrieben und deckt Personenschäden von Unfallgegnern und Schäden an fremden Fahrzeugen ab.

Mit einer Teilkasko versicherst du dein Fahrzeug zusätzlich gegen unverschuldete Schäden wie zum Beispiel Unwetter oder Diebstahl.

Mit einer Vollkasko bist du auch bei selbst verschuldeten Unfallschäden am eigenen Fahrzeug versichert. Das lohnt sich besonders bei neuen oder hochpreisigen Fahrzeugen.

Bei der Suche nach einem neuen Versicherungstarif solltest du nicht nur auf die Preise schauen. Wichtig ist, was du für dein Geld bekommst. Stiftung Warentest empfiehlt eine Deckungssumme von mindestens 100 Millionen Euro bei der Kfz-Haftpflicht sowie eine erweiterte Wildschadendeckung in der Teilkasko, die alle Tiere umfasst. Folgeschäden bei Marderbissen sollten mit mindestens 2.000 Euro versichert werden. Auch sollte im Vertrag stehen, dass der Versicherer die Entschädigung nicht kürzt, wenn der Fahrzeugführer einen Unfall grob fahrlässig verursacht. Achten Sie beim Vergleich verschiedener Anbieter auch darauf, wie der Versicherer nach einem Unfall in der Schadenfreiheitsklasse zurückstuft. Manche Versicherer sind moderat, andere rigide. Der daraus folgende Unterschied kann dich schnell mehrere hundert Euro kosten.



Sparpotenzial liegt in Zusatzoptionen, die viele Versicherer anbieten. So kannst du durch die Höhe der Selbstbeteiligung in der Teilkasko den Beitrag senken. Eine Werkstattbindung kann bis zu 20 Prozent Rabatt bringen. Achte aber darauf, dass die vom Versicherer angebotenen Werkstätten ein ausreichend großes Filialnetz haben und für dich erreichbar sind.



Bist du in der Zahlweise deines Beitrages flexibel, ergibt sich eine weitere Möglichkeit zu sparen. Versicherungen bieten monatliche, vierteljährliche oder jährliche Zahlungen an. Leistest du den jährlichen Beitrag in Vorkasse, bringt das bis zu neun Prozent Rabatt.

