Um nährstoff- und sauerstoffreiches Blut durch den Körper zu transportieren bedarf es eines bestimmten Blutdruckes. Angegeben wird dieser Blutdruck in mmHG (Millimeter Quecksilbersäule). Innerhalb der EU ist das auch die gesetzliche Maßeinheit. Gemessen werden immer zwei Werte: einmal der Druck vom Herzen weg und einmal wieder zum Herzen zurück. Normal ist ein Blutdruck von etwa 120/80 mmHG, Sind wir aufgeregt oder im Urmenschensinne kampf- und fluchtbereit, erhöht sich der Blutdruck, damit in dieser Situation mehr Sauerstoff und Nährstoffe die Zellen erreichen. Außerdem sinkt das Schmerzempfinden. Über kurze Zeit ist ein höherer Blutdruck also durchaus normal, ja sogar wichtig. Problematisch wird es, wenn der Blutdruck über längere Zeit oben ist oder nur sehr selten den Normalzustand erreicht. Ab einem dauerhaften Wert von 140/90 mmHG sprechen Mediziner von Bluthochdruck.

Das Gefährliche am Bluthochdruck

Diese auch Hypertonie genannte Erkrankung tut nicht weh. Die Betroffenen merken ihren Bluthochdruck in der Regel nicht. Nur in wenigen Fällen, wenn der Druck hochschnellt, kann es unter anderem zu Schwindel oder Benommenheit kommen. Stehen die Gefäße dauerhaft unter zu hohem Druck, können an manchen Stellen winzig kleine Verletzungen entstehen. Der Körper repariert sie mit bestimmten Eiweißverbindungen, die wie ein Kleber funktionieren. Daran können sich wieder andere Stoffe anlagern, sodass sich das Gefäß mit der Zeit verengt und die Durchblutung gestört wird. Das kann zu weiteren massiven Schäden an den Blutgefäßen führen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren können so besonders Herz, Gehirn und andere Organe wie die Nieren Schaden nehmen. Mögliche Folgen sind Herzinfarkt, Schlaganfall und Nierenversagen. Auch Schäden an den Augen Organen können auftreten.

Nicht immer kann eine direkte Verbindung zum Bluthochdruck festgestellt werden: Experten schätzen, dass in Deutschland etwa 140.000 Menschen pro Jahr an einer Folgekrankheit des Bluthochdrucks sterben.

Die Ursachen von Bluthochdruck

Bildrechte: IMAGO Viele Faktoren wirken auf den Blutdruck ein. Nervensystem, Organe, Blutgefäße und biochemische Botenstoffe spielen dabei zusammen. Noch immer weiß man nicht ganz genau wie. Fakt ist, dass nur etwa zehn Prozent aller Erkrankungen erblich bedingt sind. Der Rest hängt unmittelbar mit unserem Leben und Erleben zusammen. Zu viel und dauerhafter Stress treibt den Blutdruck hoch. Auch Rauchen, zu wenig Bewegung, falsche Ernährung und Übergewicht wirken sich hinderlich aus. Das Risiko, unter Blutdruck zu leiden, wächst mit dem Alter. Die Gefäße verlieren mehr und mehr ihre Elastizität, der Stoffwechsel wird allgemein schlechter.

Behandlung mit Medikamenten

Zunächst ist wichtig, dass Bluthochdruck möglichst früh erkannt wird. Deshalb sollten auch gesunde Menschen wenigstens zweimal im Jahr ihren Blutdruck messen lassen. Diagnostiziert ein Arzt schließlich Bluthochdruck, wird derzeit mit fünf unterschiedlichen Wirkstoffen an verschiedenen Stellen im Blutkreislauf behandelt. Welches Medikament für den jeweiligen Patienten in Frage kommt, kann nur ein Facharzt klären. Oft braucht auch der Spezialist mehrere Wochen und verschiedene Medikamenten-Kombinationen, bis der Blutdruck des Patienten richtig eingestellt ist. Geduld und ein enges Zusammenspiel zwischen Arzt und Patient sind hier notwendig.

Alternativmedizinische Behandlungsmöglichkeiten

Bildrechte: IMAGO In der alternativen Medizin wird versucht, positiv auf die Gefäßgesundheit einzuwirken. Das kann beispielsweise mit simplem Wassertreten nach Kneipp geschehen. Wechselgüsse mit warmem und kaltem Wasser sind ebenso gesund. All das trainiert die Elastizität der Gefäße. Mittelalterlich anmutende Methoden wie etwa der Aderlass oder das Schröpfen werden gerade an großen Krankenhäusern wie der Charité Berlin erforscht. In ersten Studien wurden von den Medizinern überraschende Erfolge erzielt. Beim Aderlass wurden den Patienten aller zwei Monate rund ein halber Liter Blut abgenommen. Das führte über ein Jahr zu einem dauerhaft niedrigeren Blutdruck auch ohne Medikamente. Die Experten vermuten, dass Schröpfen und Aderlass wie eine Frischzellenkur für die Blutgefäße wirkt. Der Körper wird altes, belastetes Blut los und bildet neues. Selbst eine Blutspende aller drei Monate kann diesen Effekt haben.

Im Leipziger Krankenhaus Sankt Georg wird ein Blutdruckschrittmacher erprobt. Er kommt nur dann zum Einsatz, wenn kein Medikament mehr hilft. Der Schrittmacher gaukelt dem Körper über elektrische Signale einen noch höheren Blutdruck vor. Der Körper versucht mit allen eigenen Mitteln, den Druck zu senken.

Was jeder tun kann

Jede Maßnahme zu einem gesunden Leben, fördert einen normalen Blutdruck. Viel Bewegung, gesunde Ernährung ein ausgeglichenes Berufs- und Privatleben gehören dazu. Auch gezielter Sport, Yoga und Entspannungsübungen können zu einer Senkung des Blutdruckes beitragen.

Fazit

Wenn du einen erhöhten Blutdruck feststellst, geh zum Arzt. Nur der Fachmann kann deine Lage genau einschätzen und eine sinnvolle Behandlung planen. Nimm auf keinen Fall in Eigenregie Nahrungsergänzungsmittel oder andere Medikamente zu dir.