Wie klappt es schnell mit einem Termin bei einem Psychotherapeuten und was sind Alternativen?

Erster Hinweis: Ich werde in der Nacht wach und meine Gedanken beginnen zu kreisen. Meist passiert das so zwischen zwei, drei und vier Uhr. Meine Gedanken halten mich wach und ich kann nicht wieder einschlafen. Und so etwas passiert immer wieder.

Die Mediziner können zum einen danach forschen, ob es körperliche Ursachen gibt. So kann auch eine Fehlfunktion der Schilddrüse zu Stimmungsschwankungen führen. Der Arzt kann zum anderen abklären, welche Erkrankung jemand wahrscheinlich hat und welche Psychotherapie dafür am besten geeignet ist. Die mit Abstand häufigste seelische Erkrankung ist eine Depression. Es gibt daneben auch andere wie Angststörungen oder Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS). Das ist wichtig: Alle sind tatsächlich Erkrankungen, die auch behandelbar sind. Sie gehen aber „nicht von allein weg“ und auch „Zusammenreißen“ hilft nicht. Ulrich Hegerl arbeitet als Professor an der Universitätspsychiatrie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und sagt:

Es gibt einmal die Fachärzte, die Psychiater. Dann haben wir zum Zweiten die Gruppe der psychologischen Psychotherapeuten. Die haben in der Psychiatrie gearbeitet und kennen daher auch viele Erkrankungen aus der Praxis. Und sie haben eine Spezialausbildung in Psychotherapie. Und dann haben wir drittens die Hausärzte, die auch sehr viele Menschen mit Depressionen erfolgreich behandeln.

Alle genannten Mediziner können eine Behandlung anbieten, die sich an den geltenden Richtlinien für Psychotherapie ausrichtet. Die bilden den aktuellen Wissensstand zu den Erkrankungen ab. Diese Behandlungen werden dann auch von der Kasse bezahlt. Eine erste Übersicht liefert die Arztsuche der Kassenärztlichen Vereinigungen in Deutschland . Ursula Marschall sagt:

Auch die Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigungen hilft unter der 116117 weiter. Sie vermittelt laut BARMER innerhalb von einer Woche „einen entsprechenden Termin in einer zumutbaren Entfernung“. Mehr als vier Wochen sollen Patienten so nicht warten müssen. Ob das in der Praxis so funktioniert, ist offen. Nach MDR-Recherchen warten psychisch Erkrankte derzeit im bundesweiten Schnitt 20 Wochen vom ersten Anruf in einer Arztpraxis bis zur Behandlung. Besonders im ländlichen Raum kann es tatsächlich zur Wartezeiten kommen, sagt Ursula Marschall. Auch Ulrich Hegerl kennt die Engpässe bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen und rät für die Fälle, in denen es schnell gehen muss: