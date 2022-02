Pilze selbst zu Hause züchten

Pilze aus dem Wald sind nicht unproblematisch

Pilze suchen fetzt: Du streifst mit den Kindern durch den Wald, alle sind in der Natur unterwegs und wenn dann auch noch der Korb voll wird, ist die Familie zufrieden. Problem: In Pilzen reichern sich Schwermetalle an. In manchen Gebieten, wie zum Beispiel Bayern sind die Pilze auch noch 36 Jahre nach Tschernobyl radioaktiv belastet. Deshalb empfiehlt unter anderem das Bundesamt für Strahlenschutz nicht mehr als 250 Gramm Wildpilze pro Woche zu verzehren. Für Schwangere, stillende Mütter und Kleinkinder sollten sie leider ganz tabu sein.

Pilze aus der eigenen Zucht sind sehr gesund

Denn eigentlich ist der Pilz ein top Lebensmittel: Viel Eiweiß, B- Vitamine, Kalium, Eisen und vieles mehr und dafür kaum Kalorien. Shitakepilze werden beispielsweise in Asien gegen Krankheiten wie Erkältungen, hohen Blutdruck und hohe Blutfettwerte eingesetzt. Vorteil von deinen eigenen Zuchtpilzen: Du erntest nach Bedarf, hast keine belasteten Pilze und weißt genau, welche Sorte du vor dir hast. Verwechslung mit giftigen Pilze ist damit ausgeschlossen. Also ran an die Zucht, so schwer ist es gar nicht.

Diese Pilze kannst du züchten

Der mit Abstand am meisten verzehrte Pilz hierzulande ist der Champignon. Und der ist auch bei der Zucht schon fast am anspruchsvollsten, denn er mag es gerne dunkel und braucht ganz bestimmte Temperaturen, möglichst konstant.

Bildrechte: Dorte von Stünzner Leichter ist da schon die Zucht von den erwähnten Shitakepilzen, Austernpilzen und Kräuterseitling. Auch Braunkappen oder korrekter Stropharia rugosa-annulata lassen sich problemlos züchten. Gartenratgeber Pötschke zu einer groben Einteilung der Sorten: „Man unterscheidet bei den verschiedenen Pilzarten zwischen der Licht und Dunkelkultur: Champignons etwa werden in Dunkelkultur gezüchtet, die meisten asiatischen Pilzarten dagegen bei mehr oder weniger starkem Licht.“

Wo kannst du deine Pilze züchten – und welche?

Je nach Pilzsorte und ihren ganz eigenen Ansprüchen kannst du Pilze auf dem Balkon, im Keller, im Gewächshaus oder im Garten züchten.

Vorteile drinnen: Du hast die Wuchsbedingungen besser unter Kontrolle. Niemand futtert dir die Pilze weg. Im Idealfall kannst du das ganze Jahr über ernten.

Vorteile draußen: Du musst nicht unbedingt wässern oder für eine konstante Temperatur sorgen. Die Natur betut sich selbst und du lässt wachsen.

Wichtig: Informier dich ganz am Anfang über die Ansprüche der jeweiligen Sorte, dann kannst du besser entscheiden, wo und mit welchem Aufwand du züchten möchtest.

Pilzzucht – grundsätzlich

Es braucht immer zwei Dinge: Einen Nährboden oder auch Substrat, in und auf dem der Pilz wächst. Das können Stroh, Späne, Holzstämme, auch Kaffeesatz oder ganz einfach der Erdboden sein.

In dieses Substrat kommt der zweite wichtige Part, die Pilzbrut. Entweder geimpfte Getreidekörner, die mit dem Pilzmyzel durchwachsen sind oder gepresste Strohstäbchen, von denen du Stücke abbrichst und damit dein Substrat impfst.

Ein bisschen Geduld ist immer gefragt

Ist die Brut im Substrat, dauert es meist ein paar Wochen, bis das sogenannte Myzel (der eigentliche Pilz) wächst. Das ist der wichtigste Teil deiner Zuchtarbeit. Dazu Gartenratgeber Pötschke: „In der Phase des Myzelwachstums sollten bestimmte klimatische Bedingungen eingehalten werden, dazu zählen die Temperatur, die relative Luftfeuchtigkeit, der CO2-Gehalt der Luft und auch die Lichtmenge.“ Ist das Substrat ordentlich vom Myzel durchwachsen, kommen die ersten Fruchtkörper zum Vorschein. Du kannst mit der Ernte beginnen.

Aufwendige Zucht oder ganz leicht?

Bildrechte: MDR/ Daniela Dufft Das ist wirklich Geschmackssache. Du kannst dir dein Substrat selbst herstellen, musst dabei aber zum Beispiel darauf achten, dass du es einmal mindestens über 60 grad Celsius erhitzt, damit alle ungewollten Keime und Pilze abgetötet werden. Du kannst auch Holzstämme anbohren, mit Brut impfen und im Garten an einem schattigen Platz feucht halten. Manche Pilzsubstrate müssen immer wieder angefeuchtet werden, bei anderen sollte nur die Deckschicht aus Erde feucht gehalten werden. Das klingt alles erstmal kompliziert, du kannst dich aber reinfuchsen. Vorteil: In der Regel erntest du länger und mehr.

Die schnelle und einfach Variante: Du bestellst Dir ein Fertigset, dass Du nur noch zu wässern brauchst und nach drei bis vier Wochen gibt es die ersten Pilze zu ernten. Je nach Sorte kann das aber auch mal bis zu drei Monate dauern. Vorteil: Wenn das Substrat nach vier bis fünf Ernten erschöpft ist, kommt es einfach auf den Kompost oder in die Biotonne.

Warum du dich für ein, zwei Sorten entscheiden solltest

Würden Pilze anspruchslos an Ort und Wuchsbedingung sein, wäre der Wald überall gleichermaßen voll. Pilzsucher wissen aber: Es sind nur ganz bestimmte Stellen, an denen sich die verschiedenen Sorten wohlfühlen.

Pilze haben nämlich je nach Art ganz unterschiedliche Ansprüche. Damit die Zucht also nicht zu kompliziert wird, stellst du am besten für eine oder zwei Sorten die idealen Bedingungen her und kannst dann umso mehr ernten.

Welche Pilze du leider (noch) nicht züchten kannst

Steinpilze, Pfifferlinge und echte Maronen (Boletus Badius) findest du nur im Wald.

Letzter Tipp: Kannst du sogar Trüffel züchten? Kannst du!

Bildrechte: MDR/Dörthe Gromes Du brauchst für die Trüffelzucht nur einen Haselstrauch und Geduld. Die Wurzeln des Strauches braucht der Trüffel, um sich zu ernähren. Ist er nach fünf bis sechs Jahren soweit, siehst du das an feinen Rissen im Boden, oder du hast deinen Hund bis dahin ausgebildet. Tatsächlich kannst du aber mit etwas Glück im eigenen Garten echte Trüffelpilze ernsten.

Fazit