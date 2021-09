So werden Pilze auf dem Grill oder in der Pfanne richtig lecker

Herbstzeit ist Pilzzeit. Gerade in dieser Jahreszeit zählen Pilze zu den kulinarischen Highlights in der regionalen Küche und viele gehen auch selber in die Pilze um Champignons, Steinpilze und Co. zu sammeln. Aber unter vielen genießbaren Pilzen, gibt es auch einige die für uns Menschen giftig sind. Der Fliegenpilz z.B. oder der grüne Knollenblätterpilz und selbst die Speisepilze müssen richtig gelagert, verarbeitet und zubereitet werden um sie mit Genuss essen zu können. Wir erklären, wie Pilze richtig zubereitet werden.