Pilze aus dem Supermarkt: So erkennst du, ob sie wirklich frisch sind!

Pilze müssen bis zum Verzehr kühl und trocken gelagert werden, am besten in einem Korb oder in einer Papiertüte. Wichtig ist auch, dass sie nicht gequetscht werden. Unter Folie sollten die Pilze nicht so lange sein. Da kann sich Schwitzwasser bilden. Pilze sind durch ihren ohnehin schon hohen Wassergehalt besonders schnell verderblich. Deshalb sollten sie am besten noch am Kauftag zubereitet oder verarbeitet und eingefroren werden. Müssen Pilze gelagert werden, sollten sie nach dem Putzen zwei Tage kühl, luftig und trocken liegen. Im Kühlschrank gehören sie ohne Folie und in einer luftdurchlässigen Verpackung ins Gemüsefach. Auch einfrieren, einkochen oder trocknen ist nach dem Putzen bedenkenlos möglich.