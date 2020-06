Die Pille danach - ein sicheres Notfallmedikament?

Bis vor 5 Jahren war die Beschaffung der Pille danach aufwendig. Die Frauen mussten sich erst ein Rezept vom Arzt ausstellen lassen, was gerade am Wochenende lange Anfahrtswege und Wartezeiten bedeuten kann. Dabei ist Zeit ein entscheidender Faktor: Je früher eine Frau die Pille danach einnimmt, desto geringer ist das Risiko einer ungewollten Schwangerschaft.

Seit März 2015 gibt es die Pille danach per Gesetz rezeptfrei in jeder Apotheke. Der Apotheker kann in dem Fall selbst entscheiden, wem er das Medikament gibt und wem nicht. Die Bundesapothekerkammer hat aber einen Leitfaden entwickelt und empfiehlt, dass das Medikament nur an die Betroffenen persönlich abzugeben ist und nicht etwa an Freunde und Familienmitglieder. Bei Mädchen unter 14 Jahren sind Apotheker dazu angehalten, sie zum Arzt zu schicken. Internetapotheken dürfen die Pille danach nicht vertreiben, denn Frauen sollen das Mittel nach einer „Verhütungspanne“ möglichst schnell einnehmen. Das sei über den Versandhandel typischerweise nicht zu gewährleisten, so der Bundesrat bei der Begründung. Zudem sei für die Pille danach eine persönliche medizinische Beratung notwendig.