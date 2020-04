Angriffe auf deine Daten: Betrügerische Mails erkennen

Die Kombination aus Password-Harvesting und Fishing beschreibt ganz klar: Cyberkriminelle wollen Passwörter sammeln, damit Schaden anrichten und natürlich Geld verdienen. Dabei ist es in der Regel kein persönlicher Angriff auf eine bestimmte Person. Stattdessen werden Phishing-Mails oftmals wahllos an zig-tausende mögliche Adressen verschickt, in der Hoffnung, von möglichst vielen eine Reaktion zu bekommen. Ähnlich also einem Fischernetz, das durchs Meer gezogen wird. Dabei geht es ganz simpel um Verbraucheradressen, Zugangsdaten zu Bankkonten, Kundenaccounts oder in Sozialsysteme.

Auf keinen Fall sollte man irgendwelche Links in der Mail öffnen. Von dort könnte man zu Seiten mit schädlicher Software gleitet werden. Wer den Link überprüfen will, kopiert sich die Zieladresse und gibt Sie direkt in den Browser ein. Wer bei Mails von der Bank oder anderen Instituten Zweifel hat, ruft am besten die persönlich im Internet gesuchte Hotline an. Auch lädt man sich so keine Viren oder Schadsoftware auf Computer, Tablet oder Handy.