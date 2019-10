Phishing-Betrugsmails besser erkennen

Jeder vierte Deutsche wurde bereits Opfer von Kriminellen im Internet. Das zeigen aktuelle Zahlen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). In jedem dritten Fall ging es um Phishing, also das Erbeuten von privaten Passwörtern oder Banking-Daten über E-Mails oder Nachrichten in sozialen Netzwerken. Die Betrugsmasche ist sehr erfolgreich, obwohl BSI, Verbraucherschützer und Sicherheitsexperten schon seit vielen Jahren regelmäßig davor warnen.