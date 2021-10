Pflege – So findest du die richtige Einrichtung

Damit Betroffene möglichst selbst entscheiden können, was wann mit ihnen passiert, rät unser Experte: „Es macht richtig Sinn, sich noch im körperlich und geistig fitten Zustand mit den Themen Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht auseinander zu setzen.“ So legst du nämlich fest, was mit dir geschehen soll, wenn du es nicht mehr selbst entscheiden kannst und vor allem, wer sich dann um deine Bedürfnisse in deinem Sinne kümmert. Das ist auch in jungen Jahren deshalb sinnvoll, weil niemand vor einer schweren Krankheit oder einem Unfall gefeit ist. Besser also, wenn sich die ganze Familie in guten Zeiten mal einen Nachmittag berät und festlegt, was später sein soll.