So bringst du deine Pflanzen durch die Urlaubszeit

Das Schreckgespenst jeder Zimmerpflanze geht um. Es heißt "Urlaub"! Was den Menschen erfreut, kann für den grünen Mitbewohner zur Existenzfrage werden, so nicht Freunde oder Nachbarn die Pflege übernehmen. Dabei ist es relativ einfach, Zimmerpflanzen auch ohne menschliche Hilfe gut über eine gewisse Zeit der Abwesenheit zu bringen. Bewässerungssysteme – egal, ob gekauft oder selbstgebaut – kürzen die Durststrecke ab. Damit wird die liebste Erholungszeit der Menschen nicht zum Dauerstress für die stillen Hausbewohner. Gemeinsam mit Gartenbauingenieur Thomas Ackermann aus Schönstedt in Thüringen haben wir uns die gängigsten Tipps aus dem Internet für dieses Problem mal angeschaut.

Wasserspeicher und Tongranulat

Vorweg: Zwei bis drei Tage überstehen die meisten Zimmerpflanzen schadlos – so man sie vorher gießt. Alles, was über eine Woche hinausgeht, sollte aber gut vorbereitet werden. Und das am besten schon, wenn man die Pflanze kauft und das erste Mal umtopft:

Es gibt super Kübelsysteme, die einen Wasserspeicher haben. Solche Gefäße sollte man gleich mitkaufen und die Pflanzen dort einsetzen. Thomas Ackermann

Bildrechte: imago/AFLO Und das dann entweder in Blumenerde oder – eine Steigerung in Sachen Unabhängigkeit der Pflanze vom Menschen – in Blähtongranulat. Das gibt es in körniger oder in Kugelform. Und da auch immer ein Wasserstandsanzeiger dazugehört, kann man gut kontrollieren, ob noch genügende Feuchtigkeit im Topf ist. Nachgegossen wird immer erst bei der Anzeige "Minimum". Vorm Urlaub darf man den Anzeiger aber ruhig auf "Maximum" hochtreiben. So ist mindestens eine Woche lang die Versorgung der Pflanze gesichert.

Tropfer plus Wasserbehälter

Ist diese Wasserspeicher-Chance bereits vertan oder sind Tonkügelchen oder -granulat tabu, weil beispielsweise kleine Kinder mit im Haushalt leben, ist dennoch noch nicht aller Tage Abend. Thomas Ackermann findet unter den Bewässerungssystemen, die man nachträglich anbringen kann, die Variante "Tropfer plus Wasserbehälter" am besten.

Da gibt es im Gartencenter verschiedene Systeme – das Prinzip ist aber immer das Gleiche. Thomas Ackermann

Bildrechte: imago/Redeleit Der Ton- oder Kunststoffkegel wird direkt in die Erde der Zimmerpflanze gesteckt. Darauf wird ein Wasserspeicher, beispielsweise eine zum System passende Glaskugel, gesetzt und mit Wasser befüllt. Das Wasser sickert dann langsam in die Blumenerde. Eine Woche kann man damit gut überbrücken, bei längerer Abwesenheit sollte man eine andere Variante des Systems nutzen: Dabei sind die Kegel in der Erde per Schlauch mit einem vollen Wassereimer verbunden und ziehen von da das Gießwasser. Damit sind bis zu 14 Tage Abwesenheit möglich. Aber Achtung! Je größer der Topf, desto mehr Kegel samt Wasserspeicher braucht man. Nur ein Kegel würde eine größere Zimmerpflanze am langen Arm verdursten lassen.

PET-Flasche als Bewässerungssystem

Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner Diese Form der Bewässerung ist zumindest kostengünstig: einfach eine 1,5-Liter-PET-Flasche am Boden aufschneiden und den aufgeschraubten Deckel mit so vielen Löchern versehen, dass nachher das Wasser nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam in die Erde gelangt. Die Flasche wird kopfüber in die Blumenerde gesteckt und mit Wasser befüllt. Man sollte aber dringend ein paar Tage vor der Abreise ausprobieren, ob das System funktioniert und ob eventuell noch mehr in den vorhandenen oder weniger Löcher in einen neuen Deckel gestochen werden müssen. Außerdem kann es passieren, dass die Flasche umkippt. Schütze deshalb unbedingt den Boden und fixiere die Flasche bei Bedarf zusätzlich. Thomas Ackermann schätzt, dass man eine Pflanze so gut 10 Tage versorgt weiß.

Der Trick mit der Küchenrolle

Bildrechte: imago/Westend61 Und was hält der Fachmann von dem im Internet häufig empfohlenen Trick mit dem Küchenrollenpapier? Es nutzt das gleiche Prinzip wie der professionelle Tropfer, der sich mittels Schlauch Wasser aus einem vollen Eimer zieht. Selbstgebaut kursiert diese Variante Marke Eigenbau auch schon länger als "Garn-Methode" im Internet: Man nimmt ein langes Stück dickes Baumwoll-Garn und steckt ein Ende davon in die Blumenerde und das andere in einen vollen Wassereimer. So soll die Pflanze sich selber Wasser holen. Bei der Variante mit dem Papier einer Küchenrolle nimmt man dagegen ein circa sechs Blätter langes Stück von der Rolle und dreht daraus eine Wurst. Diese wird im Eimer gewässert und das eine Ende rundum auf der Blumenerde drapiert und leicht angedrückt, das andere Ende der "Wurst" versenkt man im Wassereimer. Es sollte dabei möglichst bis auf dem Boden des Eimers reichen, damit die Wasserzufuhr auch so lange wie möglich gesichert ist. Thomas Ackermann hat beide Methoden – Garn und Küchenrolle – noch nie ausprobiert. Dennoch kann er sich durchaus vorstellen, dass vor allem die Variante mit der Küchenrolle gut funktioniert.

Zweifelhaftes Wannenbad

Wovon er allerdings überhaupt nicht überzeugt ist, ist die "Badewannenmethode". Hier legt man die Wanne mit Handtüchern aus, stellt die Zimmerpflanzen ohne Übertopf darauf und füllt die Wanne dann circa drei Zentimeter hoch mit Wasser. Und zwar schon am Vorabend des Reisebeginns, um am nächsten Tag zu sehen, ob man eventuell noch mehr Wasser nachlaufen lassen muss. Hat man allerdings ein Bad ohne Fenster, wird in Foren und auf Ratgeberseiten im Netz empfohlen, einfach die Tür zur Wohnung offen zu lassen. Wasser satt, aber Lichtmangel – geht das gut?

Das geht maximal ein paar wenige Tage. Die Pflanzen werfen ganz schnell die Blätter ab, wenn sie kein Licht bekommen. Und im Bad reicht das Licht zumeist auch mit Fenster nicht aus. Thomas Ackermann

Außerdem gebe es Pflanzen, die den Dauerzustand "nasse Füße" gar nicht leiden könnten – Pflanzen der Gattung Sukkulenten etwa, wie der Geldbaum oder die verschiedenen Fetthennen-Arten. Aber auch Orchideen können so etwas gar nicht leiden, die sich sonst aber bei menschlicher Abwesenheit als Überlebenskünstler hervortun.

Orchideen kann man ruhig bisschen übergießen, so dass sie nicht wie bei der Badewanne die ganze Zeit, sondern nur kurzzeitig in etwas Wasser stehen, das sich im Übertopf sammelt. Anschließend trocknen die Wurzeln ja auch richtig gut ab.

So kämen Orchideen beispielsweise problemlos über 14 Tage ohne Nachgießen hinweg.

Methode "Alle zusammenrücken"

Bildrechte: imago images / Westend61 Was auch etwas bringe: die Pflanzen gut gießen und in einem hellen Raum der Wohnung zusammenzustellen. Die höhere Luftfeuchtigkeit lässt die Gruppe gemeinsam besser durchhalten, und auch so kommt man eine gute Woche ohne Nachgießen hin. "Das funktioniert sehr gut", ist Thomas Ackermann überzeugt.

Stichwort "Tauchen"

Bildrechte: imago images / blickwinkel Wem all das zu aufwändig ist, der kann auch einfach eines machen: die Pflanzen richtig stark gießen, so dass die Erde gut durchfeuchtet ist. Statt zu gießen, kann man auch den Topf mit der Pflanze in einen vollen Wassereimer tauchen und die Erde – nicht die Pflanze selbst – solange wässern, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen.

Das ist übrigens auch die erste Maßnahme, die Sie ergreifen sollten, wenn sie zurückkehren und der eine oder andere Kandidat doch stark die Blätter hängen lässt. Einmal richtig tauchen, und die Pflanze müsste sich theoretisch wieder erholen. Thomas Ackermann