Reiten lernen - darauf solltest du achten

Dauerhaft Training oder kurzer Reiturlaub?

In einer Woche lernt die ganze Familie Reiten. Ähm – nö!!! Natürlich ist der Wochenurlaub auf dem Reiterhof/Pension völlig legitim und eine gute Möglichkeit, sich dem Tier Pferd mal ausgiebig und intensiv zu nähern. Das kann aber immer nur ein Anfang sein. "Um Reiten zu lernen brauchst du Jahre, egal ob als Kind oder im Erwachsenenalter und auch egal in welcher Gruppengröße. Aber der Weg ist das Ziel und Teil des Ganzen Spaßes", so Petra Haubner. Willst du also richtig Reiten lernen und das Hobby dauerhaft betreiben, sind ein Reitsportverein, eine Reitbeteiligung oder einzelne Reitstunden deine Möglichkeiten. Und wenn es nach deinen Kindern geht, muss natürlich ein eigenes Pferd her. Aber das kostet, vor allem in der Unterhaltung.

Ja, auch du solltest fit sein

Für Kinder, die nicht halbwegs beweglich sind, ist es eher unproblematisch im Sattel zu sitzen. Hast du als Erwachsener seit Jahrzehnten keine Turnhalle mehr von innen gesehen, solltest du dich auf die ersten Reitstunden körperlich vorbereiten. Und das sieht unsere Expertin Petra auch im Sinne des Pferdes: "Reiten ist definitiv Sport. Eine gewisse Grundfitness solltest du schon mitbringen. Je stabiler du auf dem Pferd sitzt, desto leichter wird es auch für das Tier. Leichte Personen, die völlig ohne Spannung im Sattel rumrutschen, können für das Pferd viel belastender sein, als ein schwererer Reiter mit ordentlicher Körperspannung." Wichtig: Dein Pferd sollte zu deinem Gewicht passen. Ein erfahrener Trainer wird dir das richtige Tier zuweisen. Aber du solltest dich auch selbst fragen, ob du mit über 100 Kilogramm wirklich auf ein Tier gehörst.

Wann kann es für Kinder losgehen?

Bildrechte: IMAGO / Ulmer Auch wenn die Kleinen noch so drängeln, gleich in der ersten Reitstunde auf's Pferd, muss nicht sein. Das Tier, Umgang und Pflege sollten erstmal grundsätzlich kennengelernt werden. Dazu empfiehlt unsere Expertin: "Mit vier bis fünf Jahren kannst du Kinder spielerisch an Pferde heranführen. Und mit sechs bis sieben können sie dann in erfahrenen Händen regelmäßig zum Reiten gehen."

Was brauchst du zum Start?

Du kannst dich für mehrere hundert Euro so richtig schick einkleiden, oder du fragst mal in der Schule/Pension nach, was denn unbedingt sein muss. Meist reichen für den Anfang ein paar robuste hohe Schuhe oder Stiefel, Hosen und Shirt und ein paar Lederhandschuhe. Wichtig: Ein Reithelm muss sein, in der Schule gibt es den oft geliehen. Willst du dauerhaft auf's Pferd, brauchst du einen gut sitzenden normgerechten eigenen Helm. Dafür musst du ab 100 Euro einplanen.

Wie findest du die passende Reitschule/Pension? Hör auf deinen Bauch!

Es gibt kein Zertifikat, keinen TÜV oder ähnliches für einen guten Reiterhof. Wichtig sind entspannte, freundliche Trainer und Lehrer, die dir in Ruhe alles erklären. "Wird in der Schule auf Grundlagen, wie etwa Bodenarbeit oder Kommunikation mit dem Pferd geachtet, gibt es eine Sitzschulung, werden dir die Basics im Umgang mit Pferden vermittelt", das hält unsere Expertin für gute Anzeichen. Ein weiterer Punkt: Die Pferde müssen maximal zweimal am Tag zur Reitstunde, den Rest haben sie reichlich Platz und Zeit auf der Koppel und im Stall. Seriöse Reitschulen bieten absoluten Anfängern erstmal Einzelunterricht, um die wichtigsten Grundlagen zu vermitteln. Und auch im Gruppenunterricht sollten nie mehr als drei bis vier Reiter unterwegs sein. Versuche rauszufinden, ob es den Tieren gut geht, ob ihre Ställe und Plätze sauber, hell und freundlich sind. Gleiches gilt für das Equipment: ist es in Ordnung oder abgeranzt? Bei Reiterferien weit entfernt kannst du natürlich schwer im Vorfeld prüfen, wie es vor Ort aussieht. Einen Reiterhof in der Nähe kannst du hingegen schon mal vorher unter die Lupe nehmen. Noch ein Tipp unserer Expertin: "Es ist zwar kein Garant aber gerade für Kinder sind Schulen mit einem sogenannten Hippolino-Konzept ganz gut. Das zeigt, dass sie sich wenigstens schon mal mit einem pädagogische Ansatz in der Ausbildung beschäftigt haben."

Was soll es denn kosten?