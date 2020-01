Patent anmelden: So geht es

Erfindung genau definieren Bevor die Unterlagen eingereicht werden können, sollte klar sein, worauf genau der Patentanspruch angemeldet werden soll. Handelt es sich beispielsweise um eine einfache Funktion wie einen Schneefräsaufsatz für herkömmliche Rasenmäher oder ist das ganze Gerät an sich neuartig, weil es auch noch auf eine bisher nie dagewesene Art und Weise den Rasen mähen kann? Das schützt davor, dass andere später einen Teil der Erfindung in einem anderen Zusammenhang vermarkten und daran mitverdienen können.

Am wichtigsten ist tatsächlich, bis zur eigentlichen Patentanmeldung nicht öffentlich über die Erfindung zu reden. Das gilt sowohl im Freundes- und Bekanntenkreis als auch für Veranstaltungen und gegenüber den Medien, also beispielsweise Fernsehen, Radio oder Zeitung.

Anmeldegebühr, Übermittlungsgebühr, Recherchegebühr sind ist nur ein Teil der Kosten, die auf den Erfinder zukommen. Eine pauschale Summe für Patente lässt sich nicht angeben. Wer seine Erfindung in Deutschland schützen lassen will, muss aber anfänglich mit mindestens 500 Euro rechnen. Hinzukommen die jährlichen Gebühren für die Verlängerung des Patentes. Ein europäisches oder gleich weltweites Patent kostet unter anderem wegen der viel aufwendigeren Recherche gleich mal bis zu 3.000 Euro. Jährlich muss der Patentinhaber anfangs mit 70 bis einigen Hundert Euro Verlängerungsgebühren rechnen. Zum Schluss, also ab dem 15. Patentjahr kostet es mehr als 1.000 Euro Gebühren. Wer eine Erfindung tatsächlich 20 Jahre lang schützen möchte, muss allein für den deutschen Raum mit über 13.000 Euro an Gebühren rechnen.