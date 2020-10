Parkplatz-Mythen: Diese Fehler machen viele!

Bildrechte: imago images / Steinach

Da kochen regelmäßig die Emotionen hoch: Ein Autofahrer fährt am einzigen freien Parkplatz ein Stück weiter, um dann vorsichtig rückwärts einzuparken. In der Zeit hat sich ein anderer Fahrer schnell entschlossen vorwärts in die Lücke gequetscht.



Diese Situation ist klar geregelt: Die Parklücke darf nutzen, wer sie zuerst erreicht hat. Wichtig: Die Lücke muss aber immer mit dem Auto „erreicht“ werden. Untersagt sei daher auch, eine Lücke vom Beifahrer freihalten zu lassen. Allerdings sollten Autofahrer auch nicht jemanden aus der Parklücke herausdrängen, die dieser freihalten will. Denn das könnte als Nötigung bestraft werden.