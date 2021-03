Online-Sportkurse: Wie bleibt man jetzt fit und gesund?

Wer in Corona-Zeiten mit Sport anfangen oder weitermachen will, findet ein überwältigendes Angebot an digitalen Trainern: Neben Fitness-Apps wie Pumatrac oder Nike Training fürs Smartphone gibt es Online-Fitnessportale wie fitnessRAUM oder Gymondo. Dort können zahlende Mitglieder aus vielen verschiedenen Sport-Kursen auswählen und zeitunabhängig vor dem Laptop oder Fernsehe r trainieren. Zudem bieten Fitness-Studios wie FitX oder Fitness First aufgezeichnete Trainingseinheiten auf YouTube oder Vimeo an. Die können während Corona auch die Sportler nutzen, die nicht bei den Studios angemeldet sind. Einen Überblick über Vor- und Nachteile der einzelnen Online-Sportkurse haben wir am Ende des Ratgebers zusammengestellt. Rafał Brenk, Personal Trainer von Peakformance aus Leipzig, rät:

Wenn du jedes Mal was machst und es passiert nichts, dann hörst du am Ende auf. Die meisten Leute hören nicht auf, weil sie keinen Spaß am Sport haben. Den haben viele, auch wegen der Kontakte. Aber wenn sich eben nichts ändert, fragen sie sich: Warum mache ich das?

Dreimal pro Woche Training sollte man einplanen. Dann hat man ein bis zwei Tage Pause dazwischen. Das heißt für den Sportanfänger vielleicht: Der könnte am ersten Tag einen Rückenkurs absolvieren. Am dritten Tag dann vielleicht ein leichtes Kraft-Ausdauer-Training. Und am fünften Tag würde er vielleicht Flexibilität, Mobilisation oder Faszien trainieren.

Der Trainer rät daher, wenigstens am Anfang oder später ab und an, Profihilfe in Anspruch zu nehmen. Das kann ein Online-Coaching via Zoom sein, das es im Internet ab 50 bis 60 Euro aufwärts gibt. Dabei erklärt der Trainer dann auf Wunsch Übungen, hilft beim Einstellen vorhandener Fitnessgeräte oder gibt Tipps für das Steigern der Sportbelastung. Das spare viel Zeit, die man sonst umsonst ins Training investiere. Fitnessdozentin Sabine Graf bietet wie zahlreiche andere Trainer jetzt im Lockdown auch Kurse an, über die sie zu einer festgelegten Zeit via Zoom mit ihren Teilnehmern verbunden ist. Die schließen dafür eine monatliche Mitgliedschaft ab. In den Kursen über die Videoplattform sehen sich dann Trainer und Teilnehmer gegenseitig und trainieren gemeinsam.