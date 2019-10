Online-Petitionen: Wie schafft man es, dass sich etwas ändert?

In Deutschland darf jeder darauf aufmerksam machen, dass aus seiner Sicht etwas nicht funktioniert, falsch läuft und daher geändert werden sollte. Dieses Recht auf eine Petition ist im Grundgesetz in Artikel 17 ausdrücklich festgeschrieben.

Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden.

Zuständig für den Protest sind die Petitionsausschüsse, die etwa der Bundestag aber auch die Landtage von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eingerichtet haben. Dort können Petitionen schriftlich per Brief oder eben inzwischen auch online eingereicht werden. Dafür sind in der Regel der volle Name, die Adresse und die E-Mail-Adresse nötig.