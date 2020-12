Lebensmittelampel: Was der Nutriscore über unser Essen verrät

Die meisten Deutschen haben Übergewicht . Gesunde Ernährung tut Not. Nur: Woran erkennst du ein wirklich gutes Lebensmittel? Der Nutriscore soll eine Orientierung geben.

Seit 6. November ist der Nutriscore als vereinfachte Lebensmittelkennzeichnung auch bei uns in Kraft. „Verbraucher sollen so beim Einkaufen relativ schnell und sicher erkennen, ob ein Produkt ihnen hilft, sich ausgewogen zu ernähren oder nicht“, sagt Sophie Phillip, Fachberaterin für Lebensmittel und Ernährung von der Verbraucherzentrale Sachsen. Deshalb muss er auch auf der Vorderseite der Verpackung aufgedruckt sein. Dort siehst du eine fünfstufige Farbskala mit den Buchstaben A bis E. Dabei steht das grüne "A" für ein ausgewogenes Lebensmittel, das rote "E" für eine ziemlich ungünstige Zusammensetzung der Zutaten. Wichtig: Der Nutriscore steht nur auf verarbeiteten, also zusammengesetzten Lebensmitteln, nicht aber auf Monoprodukten wie Obst, Fleisch oder Gemüse.