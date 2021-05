Den richtigen Notruf wählen und was es noch für Notfallnummern gibt

Liegt eine lebensbedrohliche Situation vor, handelt es sich um einen Notfall. Dann heißt es keine Zeit verlieren und sofort die 112 wählen. Auch wenn man keinen Empfang hat, kann man einen Notruf absetzen. Dann wählt sich das Mobiltelefon automatisch in das Netz ein, das am aktuellen Standort am stärksten ist. Handelt es sich um einen Verkehrsunfall, sichert man zuerst sich selbst mit einer Warnweste ab und dann die Unfallstelle mit Warnblinklicht und Warndreieck. Dann schaut man, ob es Verletzte gibt und verschafft sich einen Überblick über die Verletzungen. Erst dann wählt man den Notruf. Sind Personen zu Schaden gekommen, ruft man den Rettungsdienst unter 112. Die Leitstelle koordiniert dann alle Einsatzkräfte. Auch die Polizei. Bei Blechschäden, leichten Auffahrunfällen oder anderen Beschädigungen im Straßenverkehr genügt der Notruf bei der Polizei. Dann ruft man die 110.