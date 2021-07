Navi-Apps vs. Geräte - Wer bringt dich stressfreier ans Ziel?

Navi-Geräte und Handys arbeiten mit unterschiedlichen Funksystemen. Die iOS- oder Android-Geräte greifen auf das Mobilfunknetz des jeweiligen Anbieters zu. Navi-Geräte nutzen die langsameren, dafür aber fast überall in guter Qualität verfügbaren Funktechniken TMC oder DAB+. Während du dir ein Navi-Gerät extra kaufen musst, lädst du die App einfach auf dein Handy. Navi-Geräte sind nur zum Navigieren gebaut. Während der Fahrt liefern sie zuverlässig Infos zur Strecke und zum Fahrverhalten. Das Handy mit Navi-App bleibt ein Telefon. Geht während der Fahrt ein Anruf ein, verschwindet bei vielen Apps die Karte und muss per Hand zurückgeholt werden. Das kann von der Fahrt ablenken. Navi-Geräte und Apps arbeiten sowohl im Offline- als auch im Onlinemodus. Offline verbraucht man weniger Datenvolumen, ist aber auf einen großen Speicherplatz im Gerät angewiesen. Online reagieren die Geräte aktuell auf die Verkehrslage. Vor allem bei Apps kostet das mitunter einiges an Datenvolumen. Navi-Geräte verursachen hier seltener Kosten, da bei guten Geräten mit eingebauter Sim-Karte der Datenverbrauch europaweit kostenlos ist.