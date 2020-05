Wie sinnvoll sind Nahrungsergänzungsmittel?

Sie werden in drei große Gruppen eingeteilt: Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und Vitamine. Diese Mikronährstoffe helfen deinem Körper, normal zu funktionieren. Sie regulieren Stoffwechsel- und Verdauungsvorgänge, lassen das Nervensystem optimal arbeiten, halten Gefäße elastisch, Knochen stabil und vieles mehr. Im Normalfall nehmen wir Mikronährstoffe über die Nahrung zu uns, manche bildet der Körper auch selber. Funktioniert das nicht, dann kommen eben Nahrungsergänzungsmittel ins Spiel. Wohlgemerkt: NEM sind keine Medikamente sondern Lebensmittel. Sie können aber schon in kleinen Mengen eine enorm starke Wirkung auf deinen Körper haben. Das macht es schwierig, sie richtig zu dossieren.

So eine Analyse erfolgt in der Regel über eine Blutuntersuchung. Über das sogenannte große oder/und kleine Blutbild kann dein Arzt zum Beispiel rausfinden, ob du unter einem Eisenmangel leidest, dir Jod und Folsäuren oder verschiedene Vitamine fehlen. Das Blutbild ist in der Regel kostenlos. Gehst du zum Naturmediziner oder in eine Privatpraxis können für so eine Untersuchung gerne mal 100 Euro fällig werden, dafür gibt es dann noch genauere Analyseangebote.