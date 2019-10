Ist das noch Nachbarschaftshilfe oder schon Schwarzarbeit?

Im eigentlichen Sinne ist Nachbarschaftshilfe als eine Tätigkeit ohne Gegenleistung unter Bekannten zu verstehen. Es fließt also kein Geld. Dennoch sagt Sandro Wulf, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Stendal:

"Nachbarschaft" ist dabei ein weiter Begriff : Nicht nur Nachbarn im selben Haus , Straßenzug oder Viertel fallen darunter, sondern auch Freunde und Verwandte, die räumlich weiter entfernt wohnen. Je weiter die Entfernung allerdings ist, desto enger muss die Beziehung unter den Personen sein. Außerdem gilt: "Durch die persönliche Bindung fehlt es an der Weisungsgebundenheit des Helfenden", erklärt Wulf. "Er ist nicht rechtlich verpflichtet, seine Unterstützung nach vom Auftraggeber bestimmten Regeln zu erbringen und er ist bezogen auf die Unterstützungsleistung nicht vom Auftraggeber persönlich abhängig."

Konkret können das zum Beispiel Verstöße gegen das Steuerrecht oder das Sozialversicherungsrecht sein. In Abgrenzung zur Nachbarschaftshilfe sei der entscheidende Faktor das Geld: "Fließt kein Geld, ist eine Tätigkeit eher als Nachbarschaftshilfe anzusehen", sagt Sandro Wulf. Ein "kleiner symbolischer Geldbetrag", der als einmalige Aufwandsentschädigung überreicht werde, sei aber in Ordnung.

Es ist klar, dass die Grenzen zwischen Nachbarschaftshilfe und Schwarzarbeit fließend sind. Bei der Bewertung einer solchen Leistung werden viele Faktoren berücksichtigt. Arbeitsrechtler Sandro Wulf etwa sagt, dass ein gezahlter Geldbetrag im Rahmen der Nachbarschaftshilfe nicht dem entsprechen dürfe, was dem ortsüblichen Gegenwert der Leistung durch einen professionellen Dienstleister entspräche. Zudem spiele bei Hilfsleistungen innerhalb der Familie der Verwandtschaftsgrad eine Rolle für die Abgrenzung zur Schwarzarbeit und den fließenden Übergang zur Nachbarschaftshilfe.

Faustregel ist: Eltern, Geschwister und Kinder mit Ehe- und Lebenspartnern zählen zu Angehörigen, die vom Schwarzarbeitsgesetz ausgenommen sind. Alle anderen Personen müssen sich an den gleichen Regeln wie der Freund oder Nachbar messen lassen.

Was heißt all das nun konkret? Dazu einige Beispiele, davon ausgehend, dass eine kleine Aufwandsentschädigung gezahlt wird.

Baum beschneiden: Zu dieser Dienstleistung - übrigens sogar dann, wenn kein Geld fließt - gibt es eine klare Rechtsprechung. "Das Baumausästen in zwei bis drei Metern Höhe ist unfallversicherungspflichtig, weil eine so riskante Arbeit weit über eine Gefälligkeit für Nachbarn hinausgeht", so die Anwälte Wulf und Steinmetz.