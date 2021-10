Modernes Festnetztelefon: Diese Tarife gibt es für alle, die weiter Festnetz nutzen wollen

Telekom, Vodafone und Co. haben darauf reagiert, dass ihre Kunden inzwischen viel weniger über das Festnetz telefonieren oder gleich ganz auf diesen Weg verzichten. Den Telefonanschluss mit dem Kabel zur Dose in der Wand gibt es daher in der Regel nur noch in Kombination mit einem Tarif für Internet. Oft sind diese Angebote auch noch an einen Mobilfunktarif gekoppelt. Thorsten Neuhetzki vom Online-Magazin inside digital sagt: