Wie funktioniert eine Minigewächshaus?

Im Wesentlichen sind es zwei kleinere Varianten eines richtigen, begehbaren Gewächshauses . Variante eins: Die Pflanzschale, Anzuchtkasten oder auch das Zimmergewächshaus . Damit sind stabile, rund 25 mal 40 Zentimeter große Plastikschalen mit hohem durchsichtigem Plastikdeckel gemeint. Gibt es in vielen Varianten und zu Preisen ab fünf Euro in fast jedem Bau- oder Gartenmarkt. Diese Variante gehört in die Wohnung und eignet sich prima zum Vorziehen von Gemüsepflanzen und Blumen, die dann später in den Garten oder auf den Balkon umgesetzt werden.

Mal schnell ne Handvoll vom Komposthaufen in die Gewächshausschale gefüllt - ist ein großer Fehler. Grund: Komposterde hat für kleine Keimlinge viel zu viele Nährstoffe . Entweder gehen sie daran gleich ein oder sie gewöhnen sich an das Nährstoffüberangebot und bilden nur kurze dünne Wurzeln, weil ja alles bequem erreichbar ist. Kommt die Pflanze später in einen Topf oder ins Freie, wird sie lange brauchen, bis sie kräftig wächst oder ewig vor sich hin mickern. Besser: Pflanz- oder Anzuchterde aus dem Gartenmarkt oder du mischst den Kompost mit normaler Erde vom Beet. Wichtig: Beim Füllen der Pflanzschalen sollte die Erde locker und nicht nass sein. Sonst droht Schimmel .

Sind die Pflänzchen so groß und stehen so dicht, dass sie sich gegenseitig behindern oder an den Deckel stoßen, müssen sie vereinzelt und in Töpfe umgesetzt werden. Tipp für weniger Arbeit: Wer die Samen gleich von Anfang an in abbaubare Anzuchttöpfe setzt, der spart sich das Vereinzeln, da in jedes Töpfchen nur ein bis zwei Samenkörner kommen. (Achtung: Zarte Gemüter überlesen den nächsten Satz am besten) Die Pflanze, die sich schlechter entwickelt, wird mit dem Fingernagel abgeknipst. Kommen die Pflanzen später ins Freie, geht’s gleich mit auflösbarem Töpfchen in die Erde. Vorteil: Die Pflanze hat weniger Stress durch mehrfaches Umtopfen.