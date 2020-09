Mineralwasser im Test - was gutes Wasser ausmacht

Mineralwasser ist das einzige Lebensmittel in Deutschland, das amtlich anerkannt werden muss. Es darf nur aus ursprünglich reinen Quellen stammen und sollte auch direkt an der Quelle abgefüllt werden. Der Geschmack bildet sich durch das Durchsickern des Wassers durch unterschiedliche Bodenschichten. Es kann salzig oder bitter schmecken, mineralisch sauer und sogar ein austrocknendes Mundgefühl hinterlassen.

Mineralwässer sind in PET- oder Glasflaschen abgefüllt. Einige auch in Kartons. Die Herstellung der Verpackungen, der Transport vom Brunnen in den Laden und nach Hause, verbraucht Ressourcen und Energie. Deshalb ist laut Umweltbundesamt das umweltfreundlichste Getränk Trinkwasser. Wer Leitungswasser trinkt, erzeugt weniger als ein Prozent der Umweltbelastungen von Mineralwasser. Leitungswasser wird auch ständig kontrolliert. Sollten kritische Keime auffallen, warnen die Wasserwerke vor dem Verzehr. Einzige Ausnahme: Bleirohre, die immer noch in alten unsanierten Altbauten verlegt sind, können das Leitungswasser vergiften. Bei Verdacht sollte man sich an das zuständige Wasserwerk oder Gesundheitsamt wenden und eine schnelle Sanierung fordern.