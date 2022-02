Was braucht Männerhaut?

Männerhaut ist etwas dicker und weniger elastisch als die Haut von Frauen und hat zudem meist etwas größere Poren. Karsten Pfennig, Hautarzt aus Crimmitschau in Sachsen sagt:

Bildrechte: Karsten Pfennig Männer duschen auch oft etwas lang. Das trocknet die Haut genauso aus wie kaltes Wetter. Dazu kommt noch die Rasur und die ist wie ein Peeling. Es wird immer die obere Hautschicht weggenommen und das macht die Haut auch empfindlicher.

Daher muss Männerhaut vorrangig mit Feuchtigkeit versorgt werden, sagt Johanna Michl von Öko-Test:

Bildrechte: Ökotest Die Haut bildet selbst schon viel Fett und Talg und somit muss die Pflege nicht so reichhaltig sein wie bei den speziellen Produkten für Frauen.

Das lasse sich in der Liste der Inhaltsstoffe ganz gut nachprüfen. Hautcremes und Lotionen sind im Wesentlichen ein Öl-Wasser-Mix oder auch: Eine Emulsion. Männerhaut braucht in der Regel eine Emulsion mit einem höheren Wasseranteil. Daher steht Wasser oder auch die lateinische Bezeichnung „Aqua“ weit oben in der Zutatenliste. Anders bei Pflege für Frauen: Das steht meist ein Öl weiter oben in der Zutatenliste. Extra Pflegeprodukte für Männer sind also kein Marketinggag der Hersteller. Oder zumindest nicht nur.

Was gehört nicht in die Männerpflege?

Da gilt die alte Regel für Pflegeprodukte: Je kürzer die Zutatenliste ist, umso besser. Hautarzt Karsten Pfennig sagt:

Da sollten wenig Erdölprodukte drin sein, wenig Duftstoffe, weil die in Masse allergieauslösend sein können. Und wenn es geht, auch wenig Emulgatoren. Die machen in der Creme das Fett im Wasser löslich aber die lösen eben auch das Hautfett auf.

In der Zutatenliste sollten auch keine so genannten synthetischen Polymere auftauchen, sagt Johanna Michl. Diese Kunststoffverbindungen erkennen auch Laien an den Endungen „…one“ oder „…cone“. Besonders häufig werden für Cremes Dimeticone verwendet.

Solche Kunststoffverbindungen werden hinzugefügt, um eine Creme beim Auftragen samtiger und weicher zu machen. Das kann man aber auch mit natürlichen Inhaltsstoffen erreichen. Aber die synthetischen Polymere sind halt billige Zutaten, die diesen Effekt erzeugen.

Die Kunststoffverbindungen legten sich als Film über die Haut und verstopften die Poren, sagt unsere Expertin.

Wer hilft bei der Suche nach der richtigen Pflege?

Männerhaut ist nicht gleich Männerhaut: Bei manchen ist die Haut trockener, bei anderen fettiger. In der Menge an Männerpflegeprodukten die jeweils passende Hautcreme oder Körperlotion zu finden, kann schwierig sein. Johanna Michl:

Wenn sie zu empfindlicher Haut neigen, lohnt sich der Gang zum Hautarzt. Erheblich mehr Männer als Frauen neigen zu Neurodermitis und da muss man zum Beispiel bei Duftstoffen in den Pflegeprodukten sehr vorsichtig sein. Das haben wir auch bei den Naturkosmetikprodukten gesehen. Die sind generell sehr gut, haben wenig schlechte Inhaltsstoffe aber eben manchmal viele Duftstoffe.

Der Hautarzt kann auch kurz abchecken, wie der Zustand der Haut ist und wie diese durch Beruf und Sport beansprucht wird. Karsten Pfennig sagt:

Es gibt inzwischen auch Kosmetiker, die sich auf Männer spezialisiert haben. Und das ist durchaus seriös, wenn einem da nicht irgendwelche Produkte aufgeschwatzt werden. Und manche Parfümerieläden bieten solche Beratungen auch an.

Die Experten geben auch Tipps, wie oft die Haut in Gesicht und am Körper eingecremt werden kann. In der Regel reicht es, sich morgens und abends einzucremen. Bildrechte: IMAGO/Westend61

Ist die Männer-Gesichtscreme für 30 Euro automatisch besser?

„Was teuer ist, muss gut für die Haut sein!“ Daran glauben Frauen und Männer und das wissen auch die Hersteller von teuren Pflegeprodukten. Diese kommen dann gern mal in Fläschchen, die vom Aussehen an historische Apothekerware erinnern oder werden nur in einigen wenigen Geschäften in Großstädten verkauft. Der Aufpreis für die teure Pflege lohnt sich aus Sicht beider Experten in der Regel nicht. Karsten Pfennig sagt:

Die kochen alle nur mit Wasser. Da mögen teure und hochwertige Inhaltsstoffe drin sein. Aber da ist immer die Frage, ob das Versprochene dann auch eingehalten wird und ob auch die einfachen Sachen reichen.

Öko-Test hat zuletzt Ende 2020 Gesichtscremes für Männer untersucht. Johanna Michl sagt:

Im Test hat das teuerste Produkt am schlechtesten abgeschnitten. Die teuren Produkte haben vielleicht spezielle Inhaltsstoffe, aber die fallen in unseren Tests eben immer auch mit schlechten Inhaltsstoffen wie kritischen Duftstoffen oder Silikonen auf.

Sie rät, erst einmal ein günstigeres Produkt aus der Drogerie auszuprobieren. Das erfülle meist auch seinen Zweck.

Worauf können Männer beim Deo achten?

Auch da ist eine möglichst kurze Liste der Inhaltsstoffe aus Sicht von Hautarzt Karsten Pfennig ein Indiz für ein gutes Deo:

Da sind wir ja auch wieder beim Thema Allergien. Bei empfindlichen Hauttypen oder wenn man sich die Achsel rasiert, sind Deoroller zudem besser und schonender.