Worauf muss man bei der Textilienreinigung achten?

Wer nicht regelmäßig Kleidungsstücke in die Reinigung bringt, tut sich mit der Wahl der richtigen Firma am Anfang vielleicht schwer. Denn von der Qualität kann man sich erst hinterher überzeugen – und böse Überraschungen möchte man natürlich vermeiden.

So können Beschädigungen, die durch die Behandlung der Textilien in der Reinigung entstehen, nicht dem Verbraucher angelastet werden.

Eine andere Möglichkeit, mit der der Weg zum Gericht möglicherweise verhindert werden kann, ist das Anrufen von sogenannten Schiedsstellen für Textilreinigungen, wie es sie in vielen Bundesländern gibt, seit 1992 auch in Sachsen. Sie ist bei der Verbraucherzentrale angesiedelt und funktioniert in Kooperation mit der Textilreiniger-Innung und dem Institut für Textilmaschinen und Textile Hochleistungswerkstofftechnik an der Technischen Universität Dresden. Ziel ist eine außergerichtliche Klärung der Schuldfrage.



Etwa 80 Fälle pro Jahr werden von der Schiedsstelle geprüft.