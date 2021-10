Luftreiniger für zu Hause: Wie gut filtern sie Staub, Krankheitserreger und Gerüche?

Ein Vorfilter fängt grobe Fusseln ein, dahinter stoppt ein Filter aus feinen Fasern Feinstaub, Pollen und selbst winzige Krankheitserreger. Ein dritter Filter mit Aktivkohle bindet dann schließlich unangenehme Gerüche und schädliche Lösungsmittel. So funktionieren laut Stiftung Warentest Luftreiniger für zu Hause. Mit der Dreier-Filter-Kombination können zumindest einige Geräte tatsächlich für eine messbar bessere Luftqualität sorgen. Das zeigt der Test von Stiftung Warentest (Januar 2021). Danach fangen viele Geräte vor allem Blütenpollen gut in ihren Filtern ein. Bei Zigarettenrauch schneiden dagegen nur manche Luftreiniger gut ab. Bei Formaldehyd schließlich lieferten alle Geräte schwache Ergebnisse. Im Test war nach dem Filtern nicht einmal die Hälfte des Gases weg, das etwa aus Lacken oder Klebern von Möbeln austreten kann.

Drei mit „gut“ bewertete Luftreiniger schickte Stiftung Warentest in einen Nachtest. Die Geräte ab 250 Euro aufwärts sollten zeigen, ob sie auch Viren und Keime aus der Raumluft einfangen können. Zumindest mit neuen Filtern schafften das die Geräte von Philips, Rowenta und Soehnle gut und filterten mehr als 90 Prozent der Aerosole mit Viren aus der Luft. Mit einem schon etwas älteren Filter lieferte nur der Philips-Luftreiniger im Aerosol-Test noch gute Ergebnisse. Das Ansteckungsrisiko durch das Coronavirus können die Geräte also nur senken aber nicht ganz ausschließen.

Die Luftreiniger entfernen keine Hundehaare unterm Sofa, Pollen auf der Fensterbank oder den Staubfilm am Regal. Da besteht also weiterhin die Gefahr allergischer Reaktionen bei Berührung.

Die Profigeräte haben einen sehr viel höheren Luftdurchsatz und deutlich mehr Power. Um Coronaviren zu bekämpfen, muss ein Luftreiniger beispielsweise in der Lage sein, die Raumluft in einer Stunde sechsfach durch einen HEPA-Filter der Klasse 13 oder 14 zu drücken.

Stehen Luftreiniger in Klassenzimmern, Fitnessstudios oder Restaurants stehen, geht ihr Betriebsgeräusch im allgemeinen Lärm meist unter. Beim Einsatz im Wohn- oder Schlafzimmer ist das Surren aber oft deutlich vernehmbar und kann auch stören. Viele Geräte sind keine Leisetreter, warnen die Verbraucherzentralen. Sie raten, sich beim Kauf das Gerät der Wahl auf maximaler Leistungsstufe vorführen zu lassen. Auch auf den Stromverbrauch können Käufer achten. Im Dauereinsatz in der kalten Jahreszeit können Luftreiniger die Stromrechnung deutlich nach oben treiben. Bei den Leistungsangaben der Luftreiniger geben viele Hersteller an, wie viele Quadratmeter Wohnung ihre Geräte schaffen. Die Quadratmeterangabe sagt aber wenig aus, kritisiert Stiftung Warentest. Schließlich müssten die Geräte die Raumluft reinigen und dafür sei die Raumgröße von Zimmern oder Wohnungen in Kubikmetern wichtig. Für den Test wurde von 2,50 Meter Raumhöhe ausgegangen. Die Geräte auf den ersten drei Plätzen im Test konnten in zwanzig Minuten 90 Prozent der Luft auf über 20 Quadratmetern austauschen. Das wären also rund 50 Kubikmeter Luft, die gereinigt wurden. Schlechtere Geräte tauschten dagegen nur 25 Kubikmeter Luft aus. Das entsprach im Test nur einem rund zehn Quadratmeter großen Zimmer. Einige Hersteller arbeiten auch mit der Leistungsangabe „CADR“. Mariella Wendel sagt: