Lippenstifte - warum du beim Kauf genau hinschauen solltest

Schlechtes Testergebnis

Genau 17 Lippenstifte hat die Stiftung Warentest untersucht und das Ergebnis dürfte den Herstellern nicht gefallen: Es gab kein "Sehr gut" oder "Gut". Kein Produkt ist also besser als befriedigend. Die Stifte von Annemarie Börlind für 15 Euro, L`Oréal Paris für 8,95 Euro und dm für 2,95 Euro landeten als am wenigsten bedenkliche Stifte auf den vorderen Plätzen.

Der teuerste Stift von Chanell für 38 Euro (Rouge Coco Ultra Hydrating Lip Colour 428 Légende) und der preiswerteste von Catrice für knapp vier Euro (Full Satin Lipstick 030 Full of Passion) fielen mit mangelhaft gleich ganz durch.

Neben dem aktuell problematischen Stoff Titanoxid, der in allen Stiften enthalten ist, kritisierten die Tester bei den beiden mangelhaften Produkten: „Beide sind sehr stark mit kritischen Mineralölbestandteilen und mineralölartigen Substanzen belastet, die sich in Organen anreichern können.“ Das lässt sich heutzutage durchaus vermeiden, wenn Lippenstift-Hersteller natürliche Inhaltstoffe verwenden. Warum tun es viele dann nicht?

Das Problem Titanoxid

Eigentlich ein toller Stoff: er macht Farben, Lebensmittel und Produkte wie Zahnpasta schön hell und blockt in Sonnenschutzmitteln sogar UV-Strahlen ab. Aber: es ist nicht auszuschließen, dass Titanoxid unser Erbgut schädigen kann, beziehungsweise unsere Zellen so beeinflusst, dass wir Krebs bekommen könnten. Dazu gab es Anfang des Jahres auf europäischer Ebene eine Auswertung vieler Studien. Das Ergebnis formuliert das Bundesamt für Risikobewertung so: „…aufgrund zahlreicher wissenschaftlicher Unsicherheiten kamen die Expertinnen und Experten der EFSA (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) zu dem Schluss, dass die Verwendung von Titandioxid als Lebensmittelzusatzstoff nicht mehr als sicher angesehen werden kann“.

Die anderen problematischen Stoffe

Sie tragen komplizierte Namen wie Mosh (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) oder Moah (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons), sind Bestandteile von Mineralöl und begegnen uns überall in der Kosmetik und teilweise in Lebensmitteln. Sie verbessern die Eigenschaften der Produkte, können sich aber in unserem Körper anreichern und stehen ebenfalls im Verdacht, unsere Gesundheit nachhaltig zu schädigen. „Solange nicht feststeht, welche Folgen Anreicherungen im Körper haben, halten wir sie für bedenklich. Wir raten von (Lippen)Stiften mit sehr viel Mosh und synthetischen Mosh-Pendants ab“ so die Stiftung Warentest.

Welche Lippenstifte kann man bedenkenlos kaufen?

Hersteller von zertifizierter Naturkosmetik müssen auf den Zusatz der genannten Erdölbestandteile verzichten. Du erkennst solche Produkte an den entsprechenden Siegeln für Naturkosmetik. Wichtig: Da Titandioxid erst seit Anfang 2021 als eventuell problematisch angesehen wird, können es alle Hersteller in ihren Produkten verwenden. Du erkennst es aber zum Beispiel an Bezeichnungen wie Lebensmittelzusatzstoff E 171. Mosh, Moah und Co. begegnen uns in vielen Formen auf der Liste der Inhaltsstoffe. Diese genau durchzulesen ist also wichtig.

Aber es isst doch niemand seinen Lippenstift, oder? – Doch!!!

Um genau zu sein sind es laut Stiftung Warentest bis zu fünf Lippenstifte pro Jahr, die in Summe durch Lippenablecken im Magen der Trägerinnen und Träger landen.

Plus die Mengen, die wir ohnehin schon über Lebensmittel und zum Beispiel Zahnpasta zu uns nehmen, können so mehrere Gramm der bedenklichen Stoffe zusammenkommen.

Die Lippen brauchen keine Farbe – Pflege aber schon

Ob Lippen mit Extrafarbe nötig sind und gut aussehen, ist reine Geschmackssache. Farbe braucht es also nicht. Lippenpflege solltest du aber gerade jetzt in der kalten Jahreszeit dennoch betreiben. Die Haut der Lippen ist nach den Schleimhäuten nämlich die empfindlichste des Menschen. Dazu Hautärztin Dr. Ina Schulze aus Markkleeberg: “Wir haben auf den Lippen keinen Hornschild, wie etwa an den Händen oder Fußsohlen. Außerdem gibt es auf den Lippen keine Haare, wie zum Beispiel auf der Kopfhaut.“ Deshalb brauchen die Lippen besonders viel Feuchtigkeit und außerdem Fett, in dem diese Feuchtigkeit gebunden ist. Dieses Fett ist Hauptbestandteil von Pflegeprodukten wie Lippenpflegestiften und Cremes. Es legt sich wie ein Schutzfilm über die Lippen und verhindert so, dass sie weiter austrocknen. „In vielen Produkten sind außerdem Vitamine und Entzündungshemmer, wie Panthenol. Die sorgen dafür, dass aufgesprungene und raue Lippen schneller heilen“, so die Expertin. Aber: Auch bei den Pflegeprodukten solltest du genau auf die Inhaltsstoffe achten.

Lippenpflege und Lippenstift selbst gemacht