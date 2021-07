Die richtige Pflege für die Lippen

Wer einmal mit einem Pflegestift anfängt, der kann so schnell nicht wieder aufhören. Das Gerücht, das Lippenpflegestifte abhängig machen, hält sich immer noch hartnäckig. Doch Experten geben Entwarnung: Die Produkte enthalten keine Stoffe, die süchtig machen. Vielmehr sei es ein Gewöhnungseffekt. Wer häufig die Lippen eincreme, gewöhne sich an dieses weiche Gefühl. Ohne diese Pflege fühle sich die Haut trocken und gespannt an - also werde wieder eingecremt und der Teufelskreis beginnt.