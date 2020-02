So gesund sind Light-Lebensmittel wirklich

Die Experten haben 77 Lebensmittel eingekauft und nachgerechnet, wieviel Zucker, Fette und Kalorien damit tatsächlich gespart werden können. Außerdem wollten die Warentester wissen, welche Ersatz- oder Austauschstoffe enthalten sind. Und sie haben die Kosten verglichen. Das Ergebnis: Light-Lebensmittel kosten heutzutage in der Regel so viel wie normale Lebensmittel. Bei 60 Prozent der Produkte spart man deutlich an Kalorien. Dafür wird aber jedes zweite Produkt mit anderen Stoffen, wie etwa ungesunden Palmfetten, umstrittenen Süßstoffen oder Geschmacksverstärkern aufgepeppt. Und die Hersteller nutzen in der Werbung alle Grauzonen aus. So werden zum Beispiel Kinderpuddings mit 30 Prozent weniger Zucker beworben und tatsächlich einfach nur mit Milch verdünnt. Ein Testergebnis deshalb: Wer bei Light-Produkten wirklich wissen will, was drin ist, muss das Kleingedruckte lesen und selber rechnen.