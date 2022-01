Leinenpflicht oder frei laufen lassen? So klappt die Gassirunde mit deinem Haustier

Hund sind ganz klar DIE Gassigänger. Drei- bis viermal am Tag wollen sie raus, um ihr Geschäft zu verrichten, herumzuspringen, zu schnuppern und Artgenossen zu treffen. Meist darfst du sie nur angeleint spazieren führen. Als Hundebesitzer musst du aber darauf achten, deinem Vierbeiner genügend Zeit auch ohne Leine einzuräumen. Dafür musst du wissen, wo Leinenzwang gilt und wo nicht. Im Wald kannst du deinen Hund oft problemlos ohne Leine herumspringen lassen. In Großstädten drohen Bußgelder, wenn du in Parks nicht auf die Leine achtest. Die Auswahl an Hundeleinen ist enorm . Es kommt ganz auf deinen Hund und das Einsatzgebiet an, für welches Modell du dich entscheidest.

Bei Katzen wir es schon schwierig. Gerade Katzenbesitzer in der Großstadt haben oftmals Bedenken, ihre Katze frei herumstreunern zu lassen und sehen in der Gassirunde mit der Mieze einen Kompromiss. Das sieht die Katze meist nicht so! Katzen wollen keinen Auslauf, so wie Hunde. Sie wollen ihre Umgebung erkunden, auf Mauern und Bäume klettern oder irgendwo reinkriechen. Schlimm ist es für sie, wenn sie unterwegs beispielsweise auf Hunde treffen und nicht flüchten können, weil sie ja an der Leine hängen. Hier drohen Verletzungen. Sinnvoll kann das zeitweise Führen von Katzen an einer Leine sein, wenn du gerade umgezogen bist und deiner Katze bei der Eingewöhnung an die neue Umgebung helfen willst. Auch wenn deine Freigänger-Katze länger krank war und nun wieder raus darf, können ein paar Ausflüge an der Leine hilfreich sein. Dr. Dalia Zohni, Fachreferentin für Heimtiere beim Deutschen Tierschutzbund e.V. sagt: