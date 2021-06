Leckeres Speiseeis selbst herstellen

Warum Eis selbst herstellen?

Abgesehen davon, dass man zeitlich völlig unabhängig ist, bestimmt man auch zu 100% was reinkommt. So kann man auf Farb- und Konservierungsstoffe verzichten. Auch bei einer Laktoseintoleranz ist selbstgemachtes Eis von Vorteil, alles was nicht vertragen wird, wird weggelassen. Außerdem kann man auch richtig kreativ werden und sowas wie Biereis herstellen. Die Zutaten sind frisch und auch der Zucker lässt sich reduzieren. Für die Herstellung hat man die Wahl zwischen Eismaschinen mit Kühlbehälter oder mit Kühlkompressor. Ganz einfach und unkompliziert, geht’s auch mit einem Mixer.

Wie funktioniert die Zubereitung mit dem Mixer?

Das ist die einfachste Art Eis herzustellen: Man braucht nur eine gefrierfeste Form und vorgekühlte Zutaten. Die gefrorenen Beeren mit kalter Milch und/oder Sahne und etwas Puderzucker im Mixer zerkleinern, in das Gefrierfach stellen, fertig. Damit sich keine unschönen Eiskristalle bilden, sollte man die Masse alle 30 Minuten aus dem Gefrierfach nehmen und kräftig umrühren.

Die preiswerte Eismaschine mit Kühlbehälter

Ab ca. 30€ bekommt man eine Eismaschine mit Kühlbehälter. Der muss nun zunächst mindestens acht bis zehn Stunden ins Frostfach vom Kühlschrank oder in den Gefrierschrank. Dort nimmt er bei minus 18 Grad die Kälte auf, die er später an die Eismasse wieder abgibt. Ist der Behälter entsprechend runter gekühlt, wird er mit den Zutaten fürs Eis befüllt. In der Hauptsache sind das Milch, Sahne und Zucker. Und dann noch Früchte, Schokolade oder was immer man möchte. Die ganze Masse muss nun ständig gerührt und dabei langsam abgekühlt werden, so entsteht ein gutes Eis. Vor dem Kauf sollte man darauf achten, dass der Motor genügend Kraft zum Rühren hat. Mehr als 10 Volt sollten es schon sein. Wichtig auch zu wissen: der Kühlbehälter nimmt viel Platz im Gefrierfach ein und ganz spontan kann man das Eis auch nicht herstellen, denn der Kühlbehälter muss erstmal für einige Stunden runtergekühlt werden. Es sei denn man hat ihn gleich dauerhaft im Gefrierschrank.

Die teurere Eismaschine mit Kompressor

Ab ca. 150€ bekommt man eine Eismaschine mit eigenem Kühlkompressor. Die sollte einen eigenen Platz in der Küche haben. Es ist nämlich nicht gut für diese Geräte, wenn Sie ständig hin und hergeräumt werden. Das liegt am Kühlmittel im Kompressor. Die meisten Eismaschinen sind in etwa so groß wie eine Mikrowelle und verbrauchen rund 100 Watt Strom. Der Vorteil: Man kann spontan und pausenlos Eis herstellen. Wichtig: Unbedingt auf die Lautstärkeangabe der Hersteller achten. Einige Maschinen erzeugen bis zu 70 Dezibel Krach. Das ist in etwa so laut, wie ein Staubsauger und kann bei einer Zubereitungszeit von rund 30 Minuten doch ganz schön nerven.

Welche Eismaschine für wen?