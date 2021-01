Lebensmittel verschwenden: Mit welchen Regeln du es verhindern kannst

Sie sollten außerdem nach dem klassischen first in, first out Prinzip verfahren. Das was zuerst in den Kühlschrank kommt, sollte auch zuerst verbraucht werden. Dazu musst du es aber ab und zu nach vorne holen. Du solltest immer mal wieder Vorräte und das Lager kontrollieren und schauen, was ist noch gut, was muss ich verarbeiten.