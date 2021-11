Lackversiegelung – Nützlicher Schutz oder Geldverschwendung?

Das ist vereinfacht gesagt ein Wachs, das nach dem Polieren auf den Klarlack des Autos aufgetragen wird. Damit werden unter anderem kleine Poren im Lack versiegelt, in denen sich Schmutz festsetzen kann. Zudem lässt sich der Autolack leichter reinigen. Manche Anbieter der Versiegelungen sprechen daher auch vom „Lotuseffekt“. Wasser und auch Schmutz perlen einfach vom Lack ab. So eine Versiegelung kann auch schon mit einem vergleichsweise einfachen Heißwachs gemacht werden, das gleich in der Autowaschanlage mit auf den Lack aufgesprüht wird. Mike Busch von den Waschprofis.de aus Dresden versiegelt auf Kundenwunsch Autolacke und sagt: