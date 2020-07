Die wichtigsten Schritte nach der Kündigung durch den Arbeitgeber

Betriebsbedingt - Die Firma ist in einem solch schlechten (wirtschaftlichem) Zustand oder strukturiert gerade um, so dass du nicht mehr gebraucht wirst oder bezahlt werden kannst.

So die Theorie, in der Praxis werden viele Arbeitnehmer aber oft auch ohne wirkliches Fehlverhalten gefeuert, ein Grund lässt sich leicht konstruieren.

Sollte dir beim Chef eine Kündigung ausgesprochen werden, musst du zunächst nur den Erhalt der schriftlichen Kündigung quittieren. Mehr solltest du im ersten Moment nicht tun. Verlange nach einer Pause, in der du dir die Kündigung in aller Ruhe durchlesen kannst. Achtung: Unterschreibe auf keinen Fall einen Aufhebungsvertrag . Dazu Arbeitsrechtsanwalt Dr. Hermann Gloistein aus Halle:

Arbeitgeber die Ihnen sowas anbieten, wollen sich in der Regel vor einer Kündigungsschutzklage absichern. Wir können vor der ungeprüften Unterzeichnung nur warnen.

Am besten rufst du noch am Tag deiner Kündigung, spätestens aber drei Tage danach die Arbeitsagentur an.