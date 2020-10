Kübelpflanzen gut geschützt überwintern

Sobald der erste Frost droht, wird es Zeit, die Zierpflanzen in ihren Kübeln winterfest zu machen. Die wenigsten von ihnen würden den Winter im Freien überleben, deshalb ist es wichtig, ihnen ein geeignetes Quartier für die kalte Jahreszeit zu bieten. Mit Winterschlaf hat das jedoch nichts zu tun – auch in der Kälte müssen die Pflanzen regelmäßig gepflegt werden.

So früh wie nötig, so spät wie möglich sollten die Kübelpflanzen herein geholt werden. Erst kurz bevor das Thermometer sich der Null-Grad-Grenze nähert, ist der beste Zeitpunkt gekommen. Dadurch können die Pflanzen noch so lange, wie es nur geht, das direkte Sonnenlicht im Freien tanken. Einige Zierpflanzen dürfen sogar über den Winter draußen bleiben, sagt Gärtnerin und „MDR Garten“-Expertin Brigitte Goss: