Was steckt hinter dem Phänomen "Kreidezähne"?

Da man die auslösenden Faktoren nicht kennt, kann man sie schlecht ausschließen. Unser Experte rät: „Wirklich Vorbeugen können Sie dem Problem nicht. Natürlich sind Zähneputzen, gesunde Ernährung und regelmäßige Kontrollen beim Zahnarzt immer wichtig.“ Nur so können Kreidezähne möglichst früh erkannt und behandelt werden. „Tatsächlich sollten Sie zum Zahnarzt, sobald der erste Zahn das Licht der Welt erblickt“, so Dr. Thomas Breyer. Ab dem sechsten Lebensmonat gehört das Thema Zahn also auf die Tagesordnung. Und auch wenn manche Kleinkinder es nicht mögen, es muss regelmäßig geputzt und kontrolliert werden.

Je nachdem, wie weit die Krankheit schon fortgeschritten ist, gibt es verschiedenen Möglichkeiten der Behandlung. Dazu Dr. Breyer: „Sollte ein Problem festgestellt werden, dann können wir die betroffenen Zähne anfangs mit Fluorid oder einem Schutzlack behandeln. Wenn der Zahn an einem Punkt schon einbricht, sind Füllungen oder am Ende auch eine Krone die Mittel, die wir derzeitig haben.“ Im schlimmsten Fall muss der betroffene Zahn gezogen werden. Wichtig ist, die betroffenen Zähne noch häufiger kontrollieren zu lassen. „Da die Krankheit relativ schnell voranschreitet, sollten die betroffenen Kinder am besten aller drei Monate zur Kontrolle“, so unser Experte.