Kredit umschulden: So geht's

Zurzeit ist es so günstig wie nie zu vor, eine größere Investition aufzunehmen. Das liegt vor allem an dem extrem niedrigen Leitzins der Europäischen Zentralbank. Der erlaubt es den Banken sich Geld fast zum Nulltarif zu leihen. Dementsprechend günstig verleihen es die Banken weiter. Einen besseren Augenblick um alle Kredite zusammenzufassen und umzuschulden gab es also schon lange nicht mehr. Aber ganz so einfach ist das nicht. Was du bei der Umschuldung beachten solltest, das klären wir jetzt.