Girokonten, die wirklich kostenlos sind

Bildrechte: imago/Peter Widmann

Die Kreditkarte für Einkäufe im Internet oder für Auslandsreisen ist nur bei einigen dieser Anbieter Banken kostenlos. Zudem sollte man prüfen, an welchen Automaten das Abheben gratis ist. Bei manchen Banken wie der Deutschen Kreditbank oder Santander kann weltweit kostenlos an allen Automaten abgehoben werden. ING, Consorsbank oder N26 erlauben das laut Stiftung Warentest an allen Automaten im Euroland. Wer sich für ein Gratiskonto einer Sparkasse entscheidet, kann wiederum nur an Automaten mit dem Sparkassen-Zeichen kostenlos Geld abheben.