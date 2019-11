Wie gefährlich sind Kopfhörer im Straßenverkehr?

Einer schon etwas älteren Befragung des Deutschen Verkehrssicherheitsrates von 2015 zufolge trägt rund jeder fünfte Fußgänger und Radfahrer ab und zu oder regelmäßig Kopfhörer im Straßenverkehr. In einer aktuellen Studie der Allianz-Versicherung von 2019 gab jeder dritte befragte Fußgänger an, beim Gehen Musik zu hören. Damit verhindern offenbar zunehmend mehr Menschen, dass lebenswichtige Geräusche wie das Klingeln der Straßenbahn, das Rumpeln einer Lok oder das Hupen eines Busses zu ihnen durchdringen. Sie bringen sich damit aus Sicht von Unfallforschern, Verkehrsrechtsexperten und auch Automobilclubs in Gefahr. So sagt etwa ADAC-Sprecher Johannes Boos auf MDR-Anfrage: