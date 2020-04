Kindesunterhalt: Wer muss wieviel zahlen?

Anspruch auf Unterhalt haben Kinder wenn die Eltern sich trennen. Sie sollen so versorgt werden wie in einer intakten Familie. Dabei ist es egal, ob die Eltern verheiratet waren oder nicht.

Das kennt jeder: Ein Geburtstag steht an oder die Einschulung - da stehen schnell hohe Zusatzausgaben an. In der “Düsseldorfer Tabelle” ist aber nur der sogenannte “Elementarunterhalt” geregelt. Was darüber hinausgeht, muss auch gezahlt werden. Beispielsweise gilt die regelmäßige und planbare Schülernachhilfe als Mehrbedarf, Zuzahlungen für Zahnspangen oder die Kosten für eine längere Klassenfahrt. Für die Berechnung wird auch auf die Einkommensunterschiede der Eltern geschaut und die Extra-Zahlungen entsprechend angepasst oder auch aufgeteilt.