Sehnsucht Kind: Diese Hilfen gibt es

Die Ursachen für einen unerfüllten Kinderwunsch sind vielfältig und können in Kombination auftreten. Verspätete Familienplanung, chronische Krankheiten und Fruchtbarkeitsstörungen kommen zum Beispiel in Frage.

Je nach Ursache für die Kinderlosigkeit stehen spezifische Therapien zur Verfügung , von Medikamenten zur Hormoneinstellung bis hin zu künstlichen Befruchtungen. Allerdings gibt es insbesondere bei Verfahren mit Stimulationstherapie das Risiko von Mehrlingsschwangerschaften. Auch Fehlgeburten kommen vor. Unter bestimmten Umständen können Paare in manchen Bundesländern eine finanzielle Unterstützung für die oft kostspieligen Behandlungen bekommen.

Fakt ist: Mit Rechenmethoden oder gar Apps zur Ermittlung des idealen Zeitpunktes für die Befruchtung setzen sich manche Paare schon sehr schnell unter Druck. Dafür besteht aber in den meisten Fällen gar kein Grund. Rund 85 Prozent aller Frauen werden auf natürlichem Weg schwanger. Dabei ist es egal, ob die Frau früher die Pille genommen hat oder nicht.

Frauen mit Kinderwunsch sind zunächst bei ihrem Gynäkologen am besten aufgehoben. Ist noch völlig offen, warum man nicht schwanger werden kann, dann sollte der Mann sich einen Termin beim Urologen besorgen, um die Fruchtbarkeit des Spermas zu testen. Er kann er aber auch mit zum Gynäkologen und/oder später in ein Kinderwunschzentrum gehen.



Rein rechtlich kann man auch ohne Überweisung von einem Facharzt einen Termin in einem Kinderwunschzentrum bekommen.