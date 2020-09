Ratgeber Kinderschuhe: passende Größe finden

Die gute Nachrichte vorweg: Kinderschuhe passen deutlich besser als noch vor Jahren. Vor gut elf Jahren passte jeder zweite Kinderschuh nicht zum Fuß. In diesem Jahr wurde die Untersuchung von etwa 4.000 Kinderfüßen wiederholt, mit einem beeindruckenden Ergebnis. 78 Prozent aller Kinderschuhe passen. Bei Mädchen passen die Schuhe oft besser, als bei Jungen. Die Autoren der Studie begründen das damit, dass sie vermutlich öfter neue Schuhe erhalten.

Was wir über Kinderfüße gelernt haben

Kinderfüße sind in den letzten Jahren im Durchschnitt etwas größer geworden, so die Wissenschaftler. Zum Schulbeginn beispielsweise die Größe 32. Zehnjährige tragen meist die 37. Außerdem haben Mädchen meist schmalere Füße, als Jungen.

Wie finde ich den richtigen Kinderschuh?

Bildrechte: imago/Verena Scholze Wichtig ist eine sogenannte „Wachstumszugabe“: Etwas mehr Platz im Schuh sorgt dafür, dass der Schuh auch einige Wochen nach der Messung noch passt. Etwa 12 bis 17 Millimeter Platz gelten als ausreichend. Am sichersten lässt sich das mit einer selbst gebastelten Fußschablone herausfinden, die die Größe des Fußes und zusätzlich 12 Millimeter bemisst. Wichtig: Auf jeden Fall beide Füße messen. Unterschiede von bis zu zwei Schuhgrößen zwischen rechts und links sind keine Seltenheit. Ausschlaggebend sollte immer der größere Fuß sein. Dann ermittelt man den Abstand von der Ferse zum längsten Zeh, was nicht immer der große Zeh sein muss. Zur Fußlänge rechnet man dann noch 12 bis 15 Millimeter dazu.

Wie ermittle ich die richtige Schuhgröße?

Fußlänge ist aber noch nicht gleich Schuhgröße. Dafür gibt es in jedem Land eine eigene Umrechnungsformel. Dein Schuhverkäufer sollte da Bescheid wissen und auch im Internet findest du entsprechende Umrechnungen. Für die gängige Größenangabe in Deutschland rechnest du zur Fußlänge in Zentimetern noch 1,2 Zentimeter hinzu, multipliziere die Summe mit 1,5 und hast so einen annähernden Größenwert.

Wie finde ich heraus, ob der Kinderschuh passt?

Um herauszufinden, ob der Schuh auch wirklich passt, gibt es verschiedene Möglichkeiten: Erstens: Man schiebt den Fuß des Kindes bis ganz nach vorne. Dann sollte an der Ferse noch ein Fingerbreit Platz sein. Zweitens: Man zieht den Schuh normal an und prüfz, ob vorne entsprechend Platz ist. Zwölf bis fünfzehn Millimeter oder auch ein Ein-Cent-Stück. Drittens: Bei vielen Schuhen gibt es herausnehmbare Einlegesohlen. Auch darauf kannst du dein Kind stellen und schauen, wie groß der Schuh drinnen wirklich ist

Passen die bisherigen Schuhe noch?

Bildrechte: imago images / Sämmer Um herauszufinden, ob die aktuellen Schuhe noch die richtige Größe haben, fertigst du wieder einen Papp-Umriss vom Kinderfuß plus zwölf Millimeter an der längsten Stelle. Schneide diesen Umriss aus. Passt er ohne zu knicken in die Schuhe, sind sie noch tragbar. Die sogenannte "Plus12 -Schablone" macht das Vermessen des Schuhs und der Füße ganz einfach. Erhältlich ist sie im guten Schuhgeschäft oder im Internet.

Wie oft brauchen die Kinder neue Schuhe?

Die Schuhgröße bei Kindern sollte regelmäßig überprüfen werden. Schließlich ändern sich Kinderfüße ständig. So oft solltest du die Schuhgröße deines Kindes überprüfen:

Kinder bis drei Jahre: alle zwei Monate

Kinder von drei bis sechs Jahren: alle drei bis vier Monate

Kinder von sechs bis zehn Jahren: alle vier bis fünf Monate

Markenschuhe oder preiswerte?

Bei Tragezeiten von gerade einmal zwei Monaten, kommt man als Eltern bei den enormen Preisunterschieden schon mal ins Grübeln. Machen es die Sandalen für 9,90 Euro nicht genauso gut, wie die für 39,90 Euro? Nein, das machen sie nicht, sagen unsere Experten. Es gebe da aus doch deutliche Qualitätsunterschiede. Bei Markenschuhen werden oft Naturmaterialien verwendet. Die billigen Schuhe beinhalten dagegen teilweise Giftstoffe in den Materialien und das wird dann über die Haut vom Kind aufgenommen. Auch die Verarbeitung und damit die Laufqualität leiden bei den ganz preiswerten mitunter doch erheblich.

Neue oder gebrauchte Schuhe?