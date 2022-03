Kindersachen gebraucht kaufen

Es gibt gleich mehrere gute Gründe, gebrauchte Kindersachen zu kaufen. Zum einen spart man: Mit ein bisschen Glück, kann man gute Kleidung für wenig Geld erstehen. Doch Second-Hand schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Wenn Kleidung so lange verwendet wird, bis sie wirklich kaputt ist, braucht keine neue produziert zu werden. Man schont Ressourcen und vermeidet Müll. Ein weiterer Punkt ist, dass man Einkäufe in Billig-Discountern vermeiden kann. Oft werden die Klamotten dort unter problematischen Bedingungen in China, Indien oder anderen asiatischen Ländern gefertigt. Zuletzt tust du auch deinem Kind etwas Gutes, denn Second-Hand-Kleidung ist frei von Schadstoffen, da sie in der Regel schon oft gewaschen wurde.