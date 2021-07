Welche drei einfachen Dinge jedes Kind zum Einschlafen braucht

Wie viel Schlaf dein Kind braucht

Das Schlafbedürfnis deines Kindes ist abhängig von Alter, Entwicklungsstand und Typ. Dazu erklärt die Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin Dr. med. Melanie Ahaus: „Dieses Schlafbedürfnis ist extrem individuell und hängt auch vom Biorhythmus ihres Kindes ab. Es müssen auch nicht alle Kinder zur gleichen Uhrzeit ins Bett. Wichtig ist, dass Ihr Kind immer auf sein persönliches Schlafpensum kommt.“ Will sagen, wer eher schläft, kann auch früher raus. Geht dein Kind erst um 21:00 Uhr ins Bett, muss es auch morgens länger schlafen können. Die alte Weisheit vom wichtigen Vor-Mitternachtsschlaf gilt laut unserer Expertin heute nicht mehr.

Warum Kinder nicht ein- und durchschlafen

Alles was ablenkt, aufregt und aufputscht, lässt dein Kind schwer einschlafen. Dazu unsere Expertin: „Das System muss ja runterfahren. Der Körper braucht die Signale, dass jetzt die Nacht kommt, dass Ruhe angesagt ist. Langes Fernsehprogramm, Handys, Computerspiele oder andere anregende Dinge sind da kontraproduktiv.“ Lärm, grelles Licht oder gar Zigarettenqualm gehören nicht ins Kinderzimmer. Auch Streit zwischen den Eltern oder andere Probleme, die dein Kind nicht lösen kann, sind Schlafkiller. Wichtig: Auch ein zu reichhaltiges Abendbrot und vor allem süße Getränke und Naschereien lassen dein Kind schwer einschlafen. Schläft dein Kind in der Regel gut, hat aber plötzlich Probleme, könnte das an den Zähnen oder zum Beispiel auch an Verdauungsbeschwerden und anderen Schmerzen liegen. Seelische Probleme, wie nach dem Verlust von Oma und Opa oder des geliebten Haustieres können ebenso Ursachen sein.

Mittagsschlaf ja oder nein?

Bis zu einem Alter von etwa drei Jahren sollten Kinder unbedingt mittags schlafen. Sie halten in der Regel auch noch gar nicht den ganzen Tag durch.

„Ab einem Alter von drei bis vier Jahren brauchen Kinder eigentlich eher Ruhe. Sie können den Mittagschlaf nicht erzwingen. Aber eine Zeit zum Ausruhen und Runterfahren ist auch noch für Schulkinder wichtig. Und wenn es dreißig Minuten sind“, rät unsere Kinder- und Jugendmedizinerin.

Kalt oder Warm – Hell oder Dunkel?

Kühle frische Luft ist ideal zum Schlafen. Knapp unter 20 Grad Celsius die beste Temperatur. Und: Ist es dunkel, wird das Schlafhormon Melatonin ausgeschüttet. Stockfinster sollte es nach Ansicht unserer Expertin aber nicht sein: „Das kann besonders in nächtlichen Aufwachphasen schon Angst machen, wenn das Kind dann in einem schwarzen Raum munter wird und überhaupt keine Orientierung hat.“ Ein kleines Nachtlicht in der Steckdose oder die Tür einen Spalt aufzulassen, ist deshalb okay und vermittelt Sicherheit.

Wichtige Einschlafhilfe 1 – Routine

Bewusst und unbewusst musst dein Kind mitbekommen: Jetzt geht’s ins Bett. Dabei hilft am besten ein immer gleicher Ablauf. Unsere Expertin rät: “Sie müssen das Schlafen vorbereiten. Nicht von der Actionserie auf der Couch schnell ins Bett, sondern mit Ritualen.“ Dazu gehören zum Beispiel nach dem Sandmann, Zähneputzen, Waschen, Schlafanzug anziehen und dann eine Gute Nacht Geschichte lesen oder zusammen ruhige Musik hören. Ganz wichtig: Sei dabei und rede mit deinem Kind. Wer nur darauf wartet, dass er endlich seine Soap oder Doku gucken kann oder nebenbei ständig zum Handy schaut, vermittelt seinem Kind keine Ruhe. Die ganze Familie sollte abends entspannt runterfahren. Positiv ist auch, wenn Mama und Papa das Kind abwechselnd ins Bett bringen.

Wichtige Einschlafhilfe 2 – Konsequenz

Ist dein Kind mal krank, darf es mit ins Elternschlafzimmer, keine Frage. Auch für emotionale Ausnahmensituationen gilt das mal. Aber ansonsten schläft das Kind in seinem Zimmer und in seinem Bett. Und ja: Dein Kind wird immer versuchen, eine Ausnahmesituation zu wiederholen. „Da müssen Sie stark bleiben und wieder zur Routine zurück finden“, rät Dr. Ahaus. Wenn dein Kind erstmal merkt, dass es bestimmen kann, wann, wie und wo es ins Bett geht, ist Chaos programmiert. Sanft aber bestimmt solltest du klar signalisieren, dass Du den Abendablauf bestimmst.

Wichtige Einschlafhilfe 3 – Ordnung

Uns Erwachsenen geht es genauso: Gedanken an die Arbeit, an nicht erledigte Aufgaben, Überweisungen oder den Wäscheberg lassen manche schlecht einschlafen. Warum sollte es deinem Kind anders gehen? Unsere Kinderärztin rät deshalb: „Schaffen Sie Ordnung im Kinderzimmer. Legen Sie die Sachen für den nächsten Tag raus. Sorgen Sie dafür, dass die Hausaufgaben gemacht sind und der Ranzen gepackt ist.“ Wichtig auch: Ordnung im Kopf. Offene Fragen, verwirrende Nachrichten oder Probleme in Kita und Schule. All das solltest du mit deinem Kind besprechen. „Fragen Sie, was heute schlecht war, was gut und auch, worauf sich das Kind morgen freut“, rät unsere Expertin. Unscheinbar aber wichtig: Hör nie mit einer Frage nach negativen Erlebnissen auf. Das bleibt unter Umständen lange im Kopf und führt zu Grübeleien. Zur Ordnung gehört übrigens auch, dass dein Kind sich vernünftig ernährt und bewegt. Wer am Tag ausreichend an der frischen Luft unterwegs ist, der wird abends von ganz alleine müde und freut sich auf das Bett.

Natürliche Einschlafhilfen

Die berühmte heiße Milch mit Honig hilft tatsächlich beim Einschlafen. „Auch ein Kräuter- oder Entspannungstee können ihrem Kind guttun. Allerdings muss er zum Alter Ihres Kindes passen und Sie sollten das eher als Teil des Schlafrituals sehen und nicht als Medizin zum Einschlafen. Spezielle Entspannungstechniken können ebenfalls helfen“, rät Dr. Ahaus. Den Einsatz von Düften, gerade mit Ätherischen Ölen, hält die Expertin für problematisch: „Das sollten Sie unbedingt vorher mit ihrem Kinderarzt besprechen.“ Einschlaf- und Entspannungs-Apps sind kontraproduktiv. Das Handy verleitet zum Spielen und sendet viel blaues, muntermachendes Licht.

Künstliche Einschlafhilfen – und wann du zum Arzt musst

Die Einnahme von Medikamenten, den Einsatz von Globuli, also homöopathischen Mitteln, solltest du unbedingt mit einem Kinderarzt abklären. Dort musst du auch hin, wenn dein Kind über einen Zeitraum von zwei Wochen ernste Schlafstörungen hat oder morgens dauerhaft nicht aus dem Bett kommt, müde, unkonzentriert oder gar aggressiv ist.

Das Wichtigste