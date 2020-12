So schlecht sind viele Kerzen für die Umwelt

Am besten orientierst du dich deshalb am RAL-Gütesiegel der deutschen Kerzenindustrie. Ist das vorhanden, dürfen bedenkliche Stoffe nämlich nicht oder nur in begrenzten Mengen in der Kerze vorkommen. Auch Wachs und Docht müssen definierte Anforderungen erfüllen. Billige Kerzen ausländischer Produktion sind laut Stiftung Warentest und Ökotest tatsächlich bedenklich. Sie brennen auch oft kürzer und rußen mehr. Nur noch ein bis zwei Prozent aller heute verkauften Kerzen bestehen aus Bienenwachs. Die sind gesundheitlich für die meisten Menschen völlig unbedenklich, weil zu 100 Prozent natürlichen Ursprungs. Bienenwachs kerzen sind deshalb die teuersten.

Wenn du Kerzen abbrennst, verbraucht das den Sauerstoff im Raum. Außerdem entstehen dabei Feinstaubpartikel und bedenkliche Gase. Allerdings geschieht das im Normalfall in so geringen Mengen, dass es für gesunde Personen unproblematisch ist. Die Ausnahme: Duftkerzen können durch die enthaltenen Öle und Aromen Kopfschmerzen auslösen. Empfindliche Menschen können gar Atembeschwerden oder Allergien bekommen.

Vor und nach dem Abbrennen von Kerzen solltest du aus genannten Gründen im Zimmer gut lüften. Setze die Kerzen während des Abbrennens aber nie der Zugluft aus. Sie rußen dann schnell oder brennen einseitig ab. Lass Stumpenkerzen immer mindestens so lange brennen, bis der gesamte Durchmesser flüssig ist. Ansonsten brennt die Kerze nur innen ab und erstickt bald an ihrem eigenen Wachs. Achte darauf, dass der Docht nie länger als maximal 15 Millimeter ist. Alles darüber hinaus kannst du im kalten Zustand abschneiden. Gerade in der Weihnachtszeit brennen oft mehrere Kerzen gleichzeitig. Achte dabei auf ausreichend Abstand. Kerzen die zu nah beieinander stehen, nehmen sich den zur Verbrennung wichtigen Sauerstoff weg. Sie beginnen zu flackern und zu rußen. Lösch eine dünne Kerze am besten mit einer Löschglocke bzw. -haube. Die gibt es für wenige Euro im Handel. Bei dicken Kerzen tauchst du den Docht zum Löschen vorsichtig kurz in das flüssige Wachs und richtest ihn dann gleich wieder gerade auf.