Das Katzenklo – So macht es die Katze wirklich froh

Katzen erledigen ihr Geschäft gern an einem sauberen und geschützten Ort. Deshalb haben sie hohe Ansprüche an das Katzenklo. Hygienisch muss es sein und am richtigen Ort stehen. Sonst kann es passieren, dass deine Samtpfote unsauber wird und alle möglichen Ecken in deiner Wohnung oder gar deinen Schrank zum stillen Örtchen macht.