Wie der Einzug einer neuen Katze so abläuft, dass sich alle wohlfühlen

Kinder und Katzen

Katzen sind kuschelig, im besten Falle verschmust, aber kein Spielzeug. Wenn deine Kinder eine süße Mietze nur zum Knuddeln haben wollen, läuft was falsch. Besonders Kinder unter etwa 10 Jahren solltest du auch nie mit einer Katze alleine lassen. Unsere Heimtierexpertin warnt: "Wenn Katzen vom Streicheln und Spielen genervt sind, zeigen sie das sehr deutlich. Kinder können diese Signale aber oft nicht verstehen. Kommt es dann zum Kratzer oder gar Biss, ist auf beiden Seiten erstmal das Vertrauen zerstört." Vorsicht: Ein Katzenbiss kann richtig gefährlich werden.

So bereitest du die Wohnung vor - warum nur ein Katzenklo nicht froh macht

Eine Wohnung katzengerecht einzurichten, ist aufwendig, sorgt aber bei der Mietze für Wohlbefinden und vermeidet Stress. Katzen sind von Natur aus reinlich und pingelig. Gefällt ihnen ihre Umgebung nicht, fühlen sie sich nicht wohl, können sie auch schnell richtig Schmutz verursachen. Sie verrichten ihr Geschäft am liebsten getrennt. Deswegen sind zwei Katzenklos für eine Katze ideal. Flache, saubere Futter- und Trinknäpfchen, ein möglichst großer und abwechslungsreicher Kratzbaum, sowie möglichst hohe und warme Liegeflächen sind genau so wichtig, wie ruhige, geschützte Rückzugsorte.

Zur Grundausstattung gehören auch Spielzeuge. Ganz wichtig: Einige Pflanzen sind für Katzen giftig. Die müssen weg. Außerdem solltest du Waschmaschinen, Kippfenster, Balkon und andere Gefahrenstellen so sichern, dass die Katze dort nicht rankommt.

Die Mietze kommt an

Am besten richtest du erstmal ein Zimmer so ein, dass die Katze dort für den Anfang alles hat. "Am wichtigsten ist das Katzenklo. Gerade für Katzen bedeutet ein Umzug richtig Stress. Da sollte sie zum Anfang ohne Probleme gehen können, wenn sie mal müssen", rät unsere Expertin. Gönn der Katze vor allem Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten. Es ist eine Charaktersache, ob sie neugierig ist und sofort alles erkunden möchte oder sich erstmal zurückzieht und vorsichtig beobachtet, was passiert. Deswegen sollten auch nicht zu viele Menschen gleich auf die Katze einstürmen. Sarah Ross rät: "Ideal ist eine Hauptkontaktperson, die sich um Futter, das Katzenklo und die Beschäftigung am Anfang kümmert. Wem die Katze dabei vertraut, sucht sie sich selber aus."

Lass der Katze später auch beim eventuellen Freigang Zeit, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Sei anwesend, das gibt Vertrauen, halte dich aber zurück.

Zeitnah zum Tierarzt

Katzen sollten kastriert, gechippt und jährlich geimpft werden. Bei einer Tierheimkatze kannst du dir sicher sein, dass du sie so versorgt übernimmst. Trotzdem solltest du dich recht bald beim Tierarzt vorstellen und überprüfen lassen, ob alles okay ist. Zugelaufene Katzen oder Tiere aus einem privaten Wurf sollten gleich in den ersten Tagen nach dem Einzug zum Tierarzt.

"Auf jeden Fall muss die Katze unbedingt kastriert werden, bevor Sie sie rauslassen", rät unsere Expertin. Ansonsten droht nämlich ungewollter Katzennachwuchs.

Wann die Katze bei dir angekommen ist