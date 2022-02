Katzenjammer: Was tun, wenn die Katze plötzlich nicht mehr stubenrein ist?

Und sie werden es auch nicht plötzlich aus freiem Willen: es steckt immer eine Ursache dahinter. Das bestätigt auch Tierärztin Dr. Grit Kopke: „Die Katze entscheidet sich nicht bewusst dafür, ihre Geschäfte so zu verrichten, dass Sie als Besitzer möglichst viel Ärger damit haben. Das oft zitierte Protestpinkeln gibt es so also nicht.“ Vielmehr sind Urinieren und Markieren an ungewöhnlichen Plätzen Mitteilungen deiner Katze. Körperliche oder seelische Probleme stecken dahinter. „In der freien Natur kommuniziert sie mit Artgenossen so. Und bei Stress versucht sie mit den Urinmarken, ihren eigenen ihr vertrauten Duft zu verteilen und sich so wieder einen sicheren Raum zu schaffen“, so Dr. Kopke. Macht die Katze also plötzlich dorthin, wo sie nicht soll, musst du versuchen, die Ursache dahinter heraus zu finden. Eins muss dir dabei klar sein: