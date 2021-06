Bei welchen Warnsignalen du mit deiner Katze zum Arzt solltest

Mal abgesehen davon, dass eine geschlechtsreife Katze gerne mal ihr Revier markiert, sind Mietzen nicht ganz so große Stinker wie Hunde. Im Normalfall wälzen sie sich nicht in Aas oder gar Kot. Und auch wenn sie nass sind, müffeln sie nicht halb so stark, wie Bello nach dem Regenguss. Deshalb sollten Katzenbesitzer immer aufmerksam werden, wenn die Mietze anfängt, stark zu riechen. In den allermeisten Fällen sind solche Gerüche ein Anzeichen für eine Krankheit oder ein Problem der Katze und das solltest du schleunigst mit einem Tierarzt abklären. Besonders Mundgeruch kann auf ganz verschiedene Krankheiten hinweisen, begonnen bei fauligen Zähnen.